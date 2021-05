„Wir sind uns nicht sicher, was sie sind“: Ex-Präsident Obama spricht in Talkshow über UFOs – Die Frage, ob der Mensch in den endlosen Weiten des Alls allein ist, bewegt uns wohl seit Anbeginn der Astronomie. Welche möglichen Lebensformen mag der Weltraum wohl bereithalten? Beliebtes Thema in dem Kontext: Ufos. Nur wenig regt die Fantasie so an, wie raumfahrender Besuch aus den unendlichen Weiten. Unlängst äußerte sich Ex-US-Präsident Barack Obama zu dem Komplex in einer Talkshow.

In einer Videokonferenz war Obama dem Komiker und Late-Night-Talker James Corden zugeschaltet, wo man auch auf das Thema zu sprechen kam. In seiner aktiven Amtszeit vor sechs Jahren hatte Obama bereits auf der Couch von Talkmaster Jimmy Kimmel platzgenommen.

Seinerzeit hatte der Noch-Präsident klargestellt, dass er Fragen nach Flugobjekten nicht beantworten könne, da die Antworten Sicherheitsaspekte der Vereinigten Staaten berühren könnten

Auch in Cordens „The Late Late Show“ betonte er, dass er aus Gründen der Sicherheit nicht alles offenbaren dürfe, was er wisse. Dann aber betonte er: „Was wahr ist – und das meine ich ernst: Es gibt Beweise und Bildmaterial von Objekten am Himmel, aber wir wissen noch nicht genau, was diese sind.“ Während seiner Äußerungen, die ihr im Video unten selbst erleben könnt, kam Obama auch auf das unerklärliche Verhalten dieser Phänomene zu sprechen.

Der Ex-Präsident führte weiter für Cordens Zuschauer aus:

„Wir können ihre Art, sich zu bewegen, ihre Flugbahn, nicht erklären. Sie hatten kein leicht zu erläuterndes Muster und wissen Sie, deshalb glaube ich, dass die Leute dem deswegen mit großem Ernst nachgehen, um herauszufinden, um was es sich bei [ihnen] handelt.“

Für den Verfasser dieser Zeilen ist es eine Sache, eine Folge „Akte X“ zu schauen und eine ganz andere, die Bestätigung, dass es Ufos gibt, aus dem Mund von Barack Obama zu vernehmen. Urteilt selbst.