Skiläufer stürzt in Gletscherspalte und filmt

Wintersport-Vergnügen wird zum Albtraum: Skiläufer stürzt in Gletscherspalte und filmt – Wasser hat auch in eisiger Form gewaltige Macht. Im Laufe der Jahrmillionen krochen Gletscher im Zentimeter-Tempo über unsere Welt und gestalteten Landschaften um. Bis heute klaffen etwa in Gebirgen noch gewaltige Spalten unter dem Eis und Schnee. Damit sind sie auf tückische Weise verborgen – und fordern hin und wieder die Leben unerfahrener Wanderer oder Wintersportler. Wie rasch man in diese Tiefen stürzen kann, diese Erfahrung musste ein französischer Skiläufer machen. Er hatte eine Kamera dabei.

Es ist kein Anblick für ein schwaches Nervenkostüm, dem viralen Clip beizuwohnen, der auf unnachahmliche Weise die Gefahren von Gletscherspalten repräsentiert. Die Aufnahmen entstanden bereits 2022, wurden aber erst Stand dieses Artikels 2023 veröffentlicht und gehen seitdem über die sozialen Medien durch die Welt. Sie zeigen, wie der Mann mit den Füßen voran in den gähnenden Schlund fällt.

Beim Skilaufen erhält die Kamera durch den Eisbruch einen Schlag:

Das Bild wird kurz schwarz. Dann klafft unter den Füßen des Skiläufers und somit stellvertretend auch unter dem Zuschauer der schier endlose Abgrund. Der Mann rutscht auf seinen Brettern für einige schwindelerregende Sekunden tiefer und tiefer hinab, sackt von Vorsprung zu Vorsprung. Schließlich bleiben seine Skier an einem der Vorsprünge hängen, was ihm eine noch tieferen Sturz erspart. In der Helmkamera ist der schwere Atem zu hören, ebenso wie ein französischer Fluch, mit dem sich der Athlet selbst für seine Unachtsamkeit zu schelten scheint.

Am 18. April wurde das Video von einer Bergsteigertruppe namens Les Powtos veröffentlicht. Wenig überraschend schlägt es seitdem in den sozialen Medien hohe Wellen, der Tenor deutet darauf hin, wie schrecklich es sich anfühlt, solchen Szenen beiwohnen zu müssen. Ebenso wird die gefühlte Endlosigkeit des Abgrundes unter den Brettern von vielen Usern betont. Laut eigenen Aussagen wolle die Truppe keineswegs den sozialen Medien für „Aufruhr“ sorgen, sondern vielmehr auf die Gefahren hinweisen, die auf Menschen in den Bergen warten.

Video als Lektion

Dies könne demnach nicht nur blutige Anfänger auf den Pisten treffen, sondern eben auch erfahrene Personen, die sich auch nur einen Moment der Unachtsamkeit gönnen. Der Gruppe zufolge überlebte der Mann seinen Sturz, er wurde nicht einmal verletzt. Demnach ereignete sich der Vorfall am 22. April am Berg Meije in den südfranzösischen Alpen nahe La Grave. Der Skifahrer sei ein Freund der Truppe und bevorzuge es, anonym zu bleiben.

Die „Euphorie einer Schussfahrt“ habe ihn ergriffen und so habe er der Gletscherspalte beim rasanten Ritt den Bergrücken herunter nicht mehr ausweichen können. Insgesamt sei der Mann 15 Meter tief gefallen, bevor es ihm gelang, den Absturz zu stoppen. Seine Freunde aus der Truppe hätten ihn dabei von einem tieferen Punkt des Berges aus beobachtet. Man habe sich sofort auf den Weg gemacht, der Weg zur Gletscherspalte hätte aber 15 bis 20 Minuten gedauert. „Die längsten Minuten unseres Lebens“, so die Truppe wörtlich.

Man hielt den Freund bereits für verschollen oder gar tot:

Dieses Schicksal ist ihm erspart geblieben: Demnach hatte sich der Mann die Skier auf den Rücken geschnallt und war mithilfe von Steigeisen selbst aus der Spalte geklettert. Als seine Freunde dort ankamen, hatten sie ihm nur noch ein Seil zuwerfen müssen und konnten ihn hinausziehen. Er sei angesichts der gravierenden Situation „ruhig und gefasst“ gewesen – und auf seinen eigenen Brettern danach noch den Berg heruntergefahren. Die Truppe:

„Wir wissen nicht, wie wir anderen reagiert hätten.“

Quelle: washingtonpost.com