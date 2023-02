Winter Sale bei Flexispot: Aufgemerkt, wer Wert auf gesunde Büro- und Heimarbeit legt: Im Hause Flexispot könnt ihr euch aktuell teils satte Rabatte auf ergonomische Sitzmöbel und höhenverstellbare Schreibtische sichern. Fleißige Leser wissen, dass wir einige Produkte des Herstellers bereits testen durften und dabei stets angetan von Verarbeitung und Funktion waren – von dem Zugewinn für unser gesundheitliches Wohlbefinden ganz zu schweigen.

Der aktuelle Winter Sale läuft noch bis zum 28. Februar und lockt mit einer Vielzahl an Sonderangeboten.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Sitzen als das neue Rauchen gehandelt wird. Vor allem auf der Arbeit sitzen immer mehr Menschen über Stunden hinweg in einer gekrümmten oder nach vorne gebeugten Position an ihrem Schreibtisch und bewegen sich nur soweit, wie es die Arbeit am Rechner erfordert.

Dieser Mangel an Bewegung und Kalorienverbrauch ist für eine lange Liste chronischer Krankheiten verantwortlich – darunter Übergewicht, Diabetes, manche Krebsarten und natürlich auch orthopädische Probleme, die zu Rücken-, Schulter- und Nackenschmerzen führen.

Diesen Problemen hat Flexispot den Kampf angesagt und sich von daher auf höhenverstellbare Schreibtische aus nachhaltigen Materialen und zu einem vertretbaren Preis spezialisiert.

Freilich sitzt in unsicheren Zeiten wie diesen das Geld alles andere als locker, mit seinen Winter-Angeboten geht Flexispot bei einer ganzen Reihe von Produkten aber noch einmal ordentlich im Preis runter.

So zum Beispiel bei den Tischgestellen E7/E7H und E8, die mit einem Rabatt von 70 Euro, beziehungsweise ganzen 150 Euro locken.

Um die Gestelle zu einem kompletten Schreibtischsystem auszubauen, bietet Flexispot eine ganze Reihe an verschiedenen Tischplatten und umfangreiches Zubehör an, aus denen ihr im Konfigurator ganz einfach selbst wählen könnt. Wer mag, bestellt auch einfach nur das Gestell und baut sich seinen höhenverstellbaren Tisch gleich selbst.

Der E8 verfügt über eine Höhenverstellung von 60 – 125 cm, bietet über die LED-Touchscreen-Tastatur vier Speicherplätze und ist dank des flexibel einstellbaren Rahmens passend für Tischplatten mit einer Größe von 120 x 60 cm bis zu 200 x 80 cm.

Auch der E7 kann im Bereich zwischen 58 – 123 cm bis zu vier voreingestellte Höhen speichern, der E7H hebt und senkt sich im Bereich von 68 – 133 cm. Beide Modelle sind passend für Tischplatten mit einer Breite von 120 – 200 cm.

Wer einen Schreibtisch über Eck bevorzugt, ist mit dem E1L gut beraten, der mit einem Rabatt von immerhin 50 Euro lockt. Stolze 100 Euro Rabatt gibt es außerdem auf den ES9W, einen höhenverstellbaren Tisch, der speziell für Näharbeiten designt wurde.

Sämtliche genannte höhenverstellbare Schreibtische verfügen außerdem über ein Antikollisionssystem, um etwaige Schäden zu vermeiden und Sicherheit zu gewährleisten – sollten unerwartete Hindernisse während der Höheneinstellung erkannt werden, stoppen die flüsterleisen Motoren die Bewegung.

Flexispot macht aber nicht nur in Schreibtischen, sondern auch in Sitzmöbeln, die hohen ergonomischen Ansprüchen genügen.

Im Sale erhaltet ihr dabei aktuell den BS9 Bürostuhl mit anpassbarer Lendenwirbelstütze für 159,99 Euro, anstatt für 199,99 Euro. Den hochwertigen BS10 BackSupport Bürostuhl gibt es sogar mit 70 Euro Rabatt für 329,99 Euro, den elegantenBS7 immerhin um 60 Euro verbilligt für 439,99 Euro.

Natürlich auch mit im Sale: der FC211 Fitness-Stuhl für aktuell 199,99 Euro (vorher 329,99 Euro) – unseren Test zu diesem äußerst nützlichen Heimfahrrad lest ihr hier.

Bei den genannten Produkten handelt es sich nur um eine Auswahl aus dem Sale.

Solltet ihr also neugierig geworden sein, schaut unter diesem Link doch einfach selbst auf der Webseite von Flexispot vorbei und werft einen Blick auf die Winter-Schlussverkäufe. Wir haben es jedenfalls getan und freuen uns, euch demnächst ein weiteres Produkt aus dem Hause Flexispot näher vorstellen zu können.

Bis dahin: Bleibt gesund!