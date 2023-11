Winter in Deutschland: Am Wochenende fällt bereits Schnee – In Deutschland kündigt sich der Winter an. Bereits am Wochenende soll die Schneefallgrenze auf 700 bis 800 Meter fallen, wodurch in den Höhenlagen der Mittelgebirge mit weißen Flocken zu rechnen ist – vom Erzgebirge über den Harz und das Sauerland bis in den Schwarzwald und den Bayerischen Wald. Und schon jetzt liegt auf der Zugspitze in knapp 3.000 Meter Höhe eine Schneedecke von gut 40 Zentimetern.

Nachdem es in den tieferen Lagen zunächst bei nasskaltem Wetter und meist bloß einstelligen Temperaturen zunächst eher ungemütlich wird, sehen die Meteorologen für die nächste Woche etwas milderes Wetter voraus. Damit steigt auch die Schneefallgrenze wieder – dass es in den höheren Lagen der Alpen aber auch weiter schneit, deuten die Experten als gute Zeichen dafür, dass es in diesem Jahr auch in den tieferen Lagen zu Schneefall kommen könnte.

Computerberechnungen zufolge, die als sogenannte Langfristprognosen auf experimenteller Basis helfen sollen, Trends und Wetterlagen einzuschätzen, dürfte es im Dezember vergleichsweise kühl werden, der erste richtige Frost wird für die Zeit um Nikolaus und genau zu Weihnachten prognostiziert.

Nach einem kalten aber trockenen Monatsstart, soll es vor den Feiertagen auch Niederschlag geben, der bis ins Flachland als Schnee fallen könnte. Ansonsten dürfte es im restlichen Dezember aber wohl nur in den Mittelgebirgen schneien.

Quelle: stern.de