William Shatner: Star-Trek-Legende sagt, dass er nicht mehr lange lebt – William Shatner war zwar nicht der erste Fernsehcaptain eines Raumschiffes Enterprise – wir erinnern uns, dass in der Pilotfolge „Der Käfig“ noch Jeffrey Hunter als Captain Christopher Pike den Stuhl innehatte – aber einer der ikonischsten und vielleicht sogar der legendärste. Der inzwischen 91-jährige Schauspieler verhalf der Serie in seiner Rolle als James T. Kirk zum Erfolg und arbeitet aktuell an einem Dokumentarfilm über sein erstaunliches Leben und sein Wirken in der Welt der Schauspielerei, aber auch der Musik.

Das Projekt kommt nicht von ungefähr, sieht Shatner es doch als eine Art Vermächtnis für seine Enkelkinder an, da ihm offenbar zunehmend bewusst wird, dass ihm nicht mehr viel Zeit auf Erden bleibt.

Im Rahmen eines Gespräches über den Film mit dem Titel „You Can Call Me Bill“ verriet der Film- und Serienstar: „Ich habe schon viele Angebote für Dokumentarfilme abgelehnt. Aber ich habe nicht mehr lange zu leben.“

„Ich habe Enkelkinder. Dieser Dokumentarfilm ist eine Möglichkeit, sie nach meinem Tod zu erreichen.“

Der im Jahr 1931 in Montreal geborene Kanadier fügt hinzu, dass er in dem neuen Film etwas von seiner Weisheit weitergeben möchte, da er nicht will, dass sein Wissen mit ihm stirbt.

Tatsächlich sei er an jedem Morgen sogar eher verwundert darüber, überhaupt noch zu leben: „Ich denke, wenn ich jeden Morgen aus dem Bett aufstehe und atme ... Ich denke: ‚Wow‘. Ich bin eine Legende, ich atme und ich bin noch am Leben.“

Der Dokumentarfilm entsteht unter der Regie von Alexandre O. Philippe und soll anlässlich des SXSW Film Festivals in Texas uraufgeführt werden.

Stoff dürfte Shatners Leben dabei mehr als genug bieten, war dieser doch nicht nur viermal verheiratet, sondern flog sogar mit stolzen 90 Jahren als ältester Mensch überhaupt an Bord von Jeff Bezos‘ Rakete „Blue Origin“ ins All.

Sollte Shatner eines Tages dann schließlich tatsächlich gehen, hinterlässt der Schauspieler neben seinen drei Töchtern – Leslie, Lisabeth und Melanie – und fünf Enkelkinder eine gigantische Schar an Fans unterschiedlicher Generationen, die der Star-Trek-Ikone seit Dekaden die Treue halten, und es sicherlich auch nach ihrem Ableben tun werden.

Quelle: dailystar.co.uk