Wilfred Warrior: Gibt es die „hässlichste Katze der Welt“ wirklich? – Beim Thema Schönheit scheiden sich die Geister, die einen behaupten, sie sei objektiv messbar, die anderen sagen, sie liege einzig im Auge des Betrachters. Worauf sich zumindest das Netz geeinigt hat: „Wilfred the Cat“ sei die wohl „hässlichste“ Katze der Welt. Sie avancierte rasch zum Meme im Netz, fand unzählige Nutzer, die ihren … nun … Gesichtsausdruck zu nutzen wussten. Doch gibt es Wilfred? Ist eine solche Katze gesund? Wir gehen der Frage nach.

Um die Antwort vorwegzunehmen: Ja. Das virale Wunder „Wilfred Warrior the Cat“ existiert. Wilfred lebt in London unter dem Ehrentitel „furchtloser Krieger“ und hat nach wie vor einen eigenen Instagram-Auftritt. Dort folgen ihm zum Zeitpunkt des Artikels knapp an die eine Million Menschen. Das Tier gehört der Züchtung der Chinchilla-Perser an.

Seine Besitzerin ist namentlich bekannt, sie heißt Jenna Millward und stellte gegenüber „Buzzfeed“ Informationen zu ihrem eigentümlichen Vierbeiner bereit. Demnach sei es bereits beim Kauf „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen. Die Katze sei mehreren Tierärzten zufolge gesund. Jenna habe aber „jede Menge abwertende Kommentare und Vorwürfe über sein Erscheinungsbild“ erfahren. Neben der Augenpartie hätten Nutzer die Besitzerin etwa für die Zähne ihrer Katze verantwortlich gemacht. Sie solle sie „in Ordnung bringen“ lassen.

Doch auch hier habe Jennas Tierarzt keinen Grund für einen chirurgischen Eingriff festgestellt, so die Eignerin: „Seine Zähne verursachen ihm keine Beschwerden.“ Weiter führte sie aus: „Das Einzige, was allen auffällt, wenn sie ihn treffen, ist die Art, wie er guckt, also der Augenkontakt, den er hält, … das ist so anders als bei anderen Katzen, so menschenähnlich.“ Millward zufolge verfügt Wilfred über eine ganze „Palette von Gesichtsausdrücken für eine Katze, die, ich wiederhole, menschenähnlich sind.“

In Kürze: Der kleine Krieger Wilfried ist kerngesund, zum Stand dieses Artikels erfreut er sich seines Lebens und war erst vor kurzem wieder in einem neuen Posting bei Instagram zu sehen – ach ja:

Echt ist er folglich auch, es gibt ihn. Rätselraten beendet.

Quelle: buzzfeed.com