Wilde Begegnung: Frau schießt Selfie mit Schwarzbär – Wir haben so viele Teile unserer Welt mit Großstädten und urbanen Zentren bedeckt, dass Millionen Menschen gar nicht mehr wissen, wie es ist, einem potenziell gefährlichen Tier in freier Wildbahn zu begegnen. Wohl nicht jeder würde so ruhig bleiben wie die Frau in diesem Video, wenn es denn passiert.

Diese Szenen ereigneten sich in Mexiko. Eine Gruppe Wandrerinnen geriet dabei im beliebten Umweltpark Chipinque in San Pedro Garza Garcia an einen Schwarzbären. Das Tier näherte sich der Gruppe seitlich von hinten und stellte sich auf die Hinterbeine, um an einer der Frauen zu schnuppern.

Diese blieben angesichts des Bären verblüffend ruhig, während dieser die Eindringlinge in seinem natürlichen Habitat studierte. Zwei der Frauen versuchten dabei, das Tier von der dritten Wandrerin abzulenken. Die erkannte jedoch, in was für eine einmalige Gelegenheit sie ihre missliche Lage versetzte und tat, was seit 2010 wohl Standard zu sein scheint:

Sie schoss ein Selfie mit dem Bären. Der verdrückte sich schließlich, während die Wandrerinnen sich wieder auf den Weg machten.

Das Tier stellte glücklicherweise keine akute Gefahr für die Frauen dar, da es augenscheinlich nur seine Neugier befriedigen wollte. Im Verhältnis zu Grizzlys und anderen Braunbärenarten sind Schwarzbären beinahe zehnmal so häufig – dennoch kommen deutlich mehr Menschen bei Begegnungen mit den großen Braunbärenarten ums Leben.

Angriffe durch Schwarzbären sind also eher selten – kommen aber dennoch vor. Man sollte diese Tiere nicht unterschätzen, nur weil sie nicht gewaltig groß werden. Ist es bereits zu spät, einem solchen Exemplar aus dem Weg zu gehen, sollte man sich angesichts des Schwarzbären so ruhig wie möglich verhalten und ihn nicht durch Augenkontakt, Lärm oder hektische Bewegungen provozieren.

Geht er dennoch unerwartet zum Angriff über, bleibt einem nichts, als sich zu verteidigen. Viele Schwarzbär-Arten sind durch häufigen Kontakt mit Menschen in Nationalparks und Fütterungen bedauerlicherweise so an Leute gewöhnt, dass sie deren Nähe suchen – dies kann durch das unberechenbare Verhalten der Wildtiere zu gefährlichen Situationen führen:

Trotz der geringeren Größe gemessen an einem Braunbären verfügen Schwarzbären nämlich über enorme Körperkräfte und sind einem Menschen im Kampf überlegen. Die drei Wandrerinnen könnten hier also glimpflich davongekommen sein.

