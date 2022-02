Wilde Begegnung beim Radfahren: Bulle geht auf Mountainbiker los – Das Leben steckt voller Überraschungen, manche sind schön, manche weniger erfreulich. Einige sind im wahrsten Sinne des Wortes verdiente Träger ihres Namens, andere kommen eher mit Ankündigung und werden von den Betroffenen mitunter übersehen. Nicht immer steckt Nachlässigkeit dahinter: Manche, die eine böse Überraschung erleben, sind auf anderes konzentriert. So wie diese Radfahrer.

Denn die waren auf einer Fahrradstrecke namens „Rock Cobbler“ unterwegs – ein kalifornischer Geländeabschnitt über knapp 129 Kilometer, der als „geradezu irrsinnig schwere Strecke, die an ein Rennen grenzt“ bezeichnet wird. So zumindest das Zitat in der Videobeschreibung. Einer, der auf dem Kurs am 12. Februar 2022 unterwegs war, ist Richard Pepper.

Von ihm stammen diese Bilder

Wie Pepper berichtet, entstand das Material auf einem Abschnitt der Strecke bei Bakersfield, welcher sich durch privates Land einer Viehzucht mäandert. Pepper wörtlich: „Später erfuhr ich von einem der Promoter, dass sie von einem aggressiven Bullen auf dem Grundstück wussten. Man trieb ihn daher zum entgegengesetzten Teil der großen Ranch.“ Das nützte nichts, wie der Offroad-Enthusiast erläutert:

„Doch der Stier kam zurück zu dem Abschnitt, durch den die Strecke verlief.“ Als er den Teil erreichte, um zu filmen, standen Pepper zufolge bereits 15 Fahrer wegen des Tieres: „Von hinten kamen immer mehr Rennfahrer. Einige versuchten, den Stier zu umfahren, um die Gelegenheit zu ergreifen. Manche kamen durch. Der Stier griff an und erwischte insgesamt drei.“ Später sollte Sam Ames, „Chief Excitement Officer“ des „Rock Cobblers“, dies bestätigen.

Ames zufolge geht es den Fahrern gut: „Alle sind in Ordnung. Die waren später alle hier hinten und haben Bier getrunken.“