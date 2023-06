Wieder mal Berlin: Polizei muss nach Schlägerei Sommerbad räumen – Wie ein dpa-Reporter berichtet, musste das Sommerbad Neukölln am Columbiadamm am vergangenen Mittwochabend aufgrund eines Vorfalls von der Polizei geräumt werden. Zahlreiche Beamte erschienen gegen 19 Uhr im Schwimmbad, begleitet von Durchsagen, die die Besucher zur Evakuierung aufforderten.

„Das Bad wird geräumt. Das Bad wird geräumt. Bitte packen Sie ihre Sachen und begeben sich zum Ausgang. Aus Sicherheitsgründen wird das Bad geräumt.“

Die Entscheidung dazu wurde vonseiten der Schwimmbadleitung getroffen, die sich dabei aus das Hausrecht berief. Grund dafür war ein Vorfall, bei dem sich einige Jugendliche an der Rutsche ungebührlich verhalten hatten und es schließlich sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen war.

Die Anwesenheit der Polizei wurde durch Wachleute unterstützt, die betonten: „Geräumt wird wegen einer Schlägerei an der Rutsche.“

Es dauerte eine Weile, bis die zahlreichen Badegäste das Gelände verlassen hatten. Polizisten und Wachleute patrouillierten über die Wiesen und forderten die Besucher immer wieder auf, das Schwimmbad zu verlassen. Erst gegen 19.30 Uhr war das Bad vollständig geräumt, und die Tore wurden geschlossen.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in den Berliner Sommerbädern zu derartigen Zwischenfällen kommt.

Erst vor wenigen Tagen, am vergangenen Montag, musste die Polizei im Sommerbad Pankow einschreiten. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen kam es zu einem Streit, der in einer heftigen Schlägerei eskalierte. Nach Angaben der Polizei waren etwa 30 Personen daran beteiligt, was auf eine besorgniserregende Entwicklung hinweist.

Diese Vorfälle werfen die Frage nach der Sicherheit und dem angemessenen Verhalten in öffentlichen Schwimmbädern auf, obliegt es doch den Betreibern der Bäder, solche Situationen zu verhindern und den Besuchern ein sicheres Umfeld zu bieten.

Quelle: tag24.de