Wie starb Charles Manson wirklich? – Charles Manson ist eine der bekanntesten und kontroversesten Figuren in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Obwohl er selbst nie direkt an den Morden beteiligt war, die unter seinem Namen stattfanden, orchestrierte er diese abscheulichen Taten und beeinflusste so eine ganze Nation. Aber wie starb Charles Manson wirklich? Bevor wir diese Frage beantworten, ist es wichtig, den Hintergrund dieses berüchtigten Kriminellen zu verstehen.

Geboren im Jahr 1934, hatte Manson eine schwierige Kindheit, geprägt von Kriminalität und dem ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Pflegeheimen und Jugendstrafanstalten. Schon in jungen Jahren wurde er mehrfach verhaftet. Doch seine Bekanntheit erlangte er nicht durch seine frühen Vergehen, sondern durch die Serie von Morden im Jahr 1969, die er und seine Anhänger – oft als "The Manson Family" bezeichnet – begingen.

Der Weg in die Schlagzeilen

Die Manson-Familie bestand hauptsächlich aus jungen Frauen, die Manson durch eine Kombination von Drogen, Sex und charismatischer Manipulation unter Kontrolle hielt. Sie lebten gemeinsam auf einer Ranch in Kalifornien und Manson predigte ihnen seine eigene Version des "Helter Skelter", einem apokalyptischen Rassenkrieg, den er prophezeite.

Im August 1969 beauftragte Manson einige seiner Anhänger, eine Serie von brutalen Morden zu begehen. Diese Morde, einschließlich der Ermordung der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate, schockierten die Öffentlichkeit und brachten die Manson-Familie in die Schlagzeilen. Während des Prozesses, der 1970 begann, wurde deutlich, dass Manson und seine Anhänger glaubten, durch diese Morde den "Helter Skelter" auszulösen.

Wie starb Charles Manson wirklich?

Nachdem die Beweise gegen ihn und mehrere Mitglieder seiner "Familie" erdrückend waren, wurde Charles Manson 1971 zum Tode verurteilt. Diese Todesstrafe wurde jedoch 1972 in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt, nachdem Kalifornien die Todesstrafe vorübergehend ausgesetzt hatte. Trotz mehrerer Anhörungen zur Bewährung blieb Manson bis zu seinem Tod im Gefängnis.

Im November 2017 wurde Manson ins Krankenhaus eingeliefert. Es gab viele Gerüchte und Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, aber am 19. November 2017 wurde bestätigt, dass Charles Manson im Alter von 83 Jahren eines natürlichen Todes gestorben war. Es wurde berichtet, dass er an Herzversagen in Kombination mit Darmblutungen verstorben war.