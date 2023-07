Wie entferne ich Unkraut?: Rasen nach der Ein-Drittel-Regel mähen – Der effektivste Weg, um Unkraut zu bekämpfen, besteht darin, es gar nicht erst wachsen zu lassen. Statt aggressiver Unkrautvernichter kann man lästigen Gräsern auch durch regelmäßiges Mähen entgegenwirken. Hierbei ist es ratsam, folgenden Ratschlag zu befolgen: Beim Mähen sollte man immer nur etwa ein Drittel der Graslänge abschneiden. Selbst wenn man großzügig vorgeht, sollten die Gräser pro Mähvorgang nicht um mehr als die Hälfte gekürzt werden, empfiehlt die Deutsche Rasengesellschaft.

Etappenweises Mähen ist eine gute Methode, um den Rasen nach einem Urlaub, wenn er höher als üblich ist, wieder auf Normalhöhe zu bringen.

Generell ist es vorteilhaft, den Rasen regelmäßig und immer auf die gleiche Höhe zu schneiden. Die Gräser gewöhnen sich laut der Rasengesellschaft an diese Schnittlinie und breiten sich eher in die Breite aus. Die positiven Auswirkungen sind eine dichtere Rasenfläche und weniger Chancen für Unkraut. Wenn die einzelnen Gräser breiter werden, entsteht mehr Blattmasse. Dadurch können die Pflanzen ihre Fotosyntheseleistung erhöhen und mehr wichtige Nährstoffe produzieren, was ihre Stärke fördert.

Idealerweise sollte man etwa ein Drittel der Graslänge abschneiden.

Wenn das Gras beispielsweise sechs Zentimeter lang ist, sollte der Rasenmäher etwa zwei Zentimeter abschneiden. Die genaue Schnitthöhe hängt jedoch von der Rasensorte und den individuellen Empfehlungen ab. Für Gebrauchsrasen, der zum Laufen, Spielen und Entspannen geeignet ist, empfiehlt die Rasengesellschaft eine optimale Schnitthöhe von etwa 3 bis 4,5 Zentimetern. Diesen Rasen sollte man einmal pro Woche mähen, gegebenenfalls während der Hauptwachstumsphase etwas häufiger und zum Ende der Saison etwas seltener.

Zierrasen hingegen hat eine ideale Schnitthöhe von 1,5 bis 2,5 Zentimetern. Diesen Rasen sollte man etwa zweimal pro Woche mähen.

Quelle: chip.de