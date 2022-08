Wie eine Sardinen-Büchse: Gedränge im Erlebnisbad entsetzt die Menschen – Es sind Bilder, die um die Welt gehen: In einem Erlebnisbad in der chinesischen Stadt Daqing herrscht ein derartiges Gewimmel menschlicher Körper, dass der Vergleich mit der sprichwörtlichen Sardinenbüchse durchaus angebracht erscheint. In der Stadt in der Provinz Heilongjiang im Nordosten Chinas quillt das Erlebnisbad „Heiyuhu Water Amusement Park“ schier über vom Menschen.

Nicht nur Portale wie „LADbible“ bringen online den Vergleich, dass die Menschenmasse in ihren Schwimmringen eher einer Schale voller „Froot Loops“-Cerealien gleicht, unzählige Kommentare lesen sich ähnlich, seit das Video vom 7. August 2022 ins Netz ging. Man kann vor Schwimmreifen und Körpern das Wellenbad kaum noch erkennen. Festgehalten hat die Bilder ein Nutzer, der nur als Liu bekannt ist.

Er hatte das Bad mit seiner Familie besucht und dabei die Szenen eingefangen.

Einem Bericht von „LADbible“ zufolge, welcher sich auf Aussagen eines Mitarbeiters bezieht, der mit dem TV-Sender der Provinz Heilongjiang gesprochen hatte, sind solche Szenen an den Wochenenden und während der Ferien dort üblich. Die Kommentare unter dem Video zeigen den Unglauben vieler Nutzer: „Ich dachte, es sei eine Schale Froot-Loops-Cerealien“, so schrieb jemand. Jemand anders kommentierte: „Das sieht weder auch nur entfernt nach Spaß noch entspannend aus. Tut mir leid.“

Eine dritte Person ergänzte: „Man stelle sich vor, man steckt unter all denen fest.“ Andere Nutzer wiesen darauf hin, dass es eine realistische Gefahr geben könnte, „unbemerkt“ in der chaotischen Menschenmenge zu verschwinden und zu ertrinken. Jemand kommentierte: „Nein Nein Nein Nein Nein (sic) wie sollte das Spaß machen? OMG, ich würde den Verstand verlieren“. „Unheimlich!“, pflichtete ein anderer User bei, „Wenn jemand da untergeht und um sein Leben kämpft, würde es keiner bemerken.“ Ein Dritter bekräftigte:

„Du kannst mir doch nicht erzählen, dass da gerade nicht jemand ertrinkt oder Angst hat.“

Mit dem Bekanntwerden der Szenen hat das Erlebnisbad begonnen, die Anzahl der Touristen, denen Einlass gewährt wird, zu reduzieren. Auch wurde den Mitarbeitern Anweisung erteilt, Touristen in der Region zu raten, die Badeanstalt nicht während der besonders beliebten Spitzenzeiten aufzusuchen.

Quelle: unilad.com