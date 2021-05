Wie bei Hitchcock: 1500 Vögel fallen durch Schornstein in Haus ein – Es ist einer der berühmtesten Thriller der Filmgeschichte – je nachdem, wie man zu bestimmten Tierarten steht, kann man durchaus von einem Horrorfilm sprechen: Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ ist ein Meilenstein des Tiergrusel-Genres und hat den Blick der Menschen auf die gefiederten Begleiter verändert. In diesem Kontext könnte einem anders werden, wenn man diese Bilder sieht: Eine ganze Armee von Vögeln verschafft sich Zugang zu einem Wohnhaus.

Rund 1500 sollen es sein, wie der YouTube-Nachrichtenkanal von „Inside Edition“ berichtet. Deutlich ist im Video zu sehen, wie das gefiederte Regiment auf das Wohnhaus herabstürzt und in mathematischer Präzision im Kamin verschwindet. Weitere Aufnahmen zeigen den Innenraum und wie die Tiere dort unterwegs sind: Sie hocken auf Fensterbänken, Geländern und an der Zimmerdecke, flattern umher. Zeugeen zufolge auch den Besitzern ins Gesicht.

Die Bilder sind mitnichten Teil eines Unterhaltungsformats oder ein Hoax:

Sie entstanden in der Stadt Torrance im US-Bundesstaat Kalifornien – und was den Vorfall noch bizarrer macht, ist, dass sich in der 100 Kilometer von dort entfernten Stadt Montecito eine vergleichbare Situation ereignete: Dort versuchten Schwärme mit rund 1000 Tieren in ein Privathaus zu gelangen, doch dessen Schornstein verfügte über ein Gitter aus Metalldraht, wie „Inside Edition“ berichtet.

Die Besitzerin und ihre Familie des Hauses aus dem Video mussten die 1500 Vögel nach und nach behutsam und von Hand entfernen, um sie aus dem Haus zu bekommen.