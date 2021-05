Wettervorhersage: Am Wochenende kommt die Sonne – Ein Hoch auf Hoch „Waltraud“. Jenes bringt zum Wochenende nämlich teils sommerliches Wetter mit sich. Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach weiß: „Damit gelangt das Wetter in den nächsten Tagen deutlich in ruhigeres Fahrwasser und die Temperaturen trauen sich allmählich auf Höchstwerte über 20 Grad.“

Den Prognosen zufolge kann es am Freitag im Norden und im Osten noch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Im Südosten und Nordwesten bleibt der Himmel indes zwar wolkig, aber mit Schauern ist kaum noch zu rechnen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wird es im Rest des Landes heiter

Mit teils längeren sonnigen Abschnitten rangieren die Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Im Südwesten kann sogar die 20-Grad-Marke erreicht werden.

Am Samstag soll es dann zunehmend heiter und trocken werden, bei Höchstwerten von 14 Grad an der See und bis zu 22 Grad im Südwesten. Von Bayern bis nach Brandeburg ist bei wechselnder Bewölkung jedoch noch mit Schauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen. Auch Starkregen ist möglich.

Am Sonntag bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken dann weitgehend trocken, mit Temperaturen von bis zu 17 Grad im Vogtland und 24 Grad am Oberrhein. Lediglich im östlichen Bergland besteht ein geringes Schauerrisiko, während es in der Alpenregion und im Erzgebirge zu mehrstündigem Starkregen kommen kann.

Quelle: spiegel.de