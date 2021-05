Wettertrend: In Teilen Deutschlands bis zu 30°C – Während man aktuell bei den niedrigen Temperaturen, Regen und Sturm eher Herbst- anstatt Frühlingsgefühle entwickelt, soll sich das in den kommenden Tagen rasant ändern. Denn am Wochenende dreht das Wetter ordentlich auf und beschert uns in den Folgetagen die bisher wärmsten Tage des Jahres.

Somit wechseln wir rasant innerhalb weniger Tage von einem unterkühlten Wetterszenario in einen lang ersehnten Frühsommer, zumindest kurzzeitig. RTL-Meteorologe Björn Alexander zum Wetter bis einschließlich kommenden Freitag:

„Nach einem stürmischen Dienstag, der sogar mit schweren Sturm- bis Orkanböen um die Ecke kommt, naht erst einmal die nächste Abkühlung. Wiederholt steht wechselhaftes und windiges Aprilwetter mit entsprechenden Temperaturen an. Den vorläufigen Tiefpunkt erwarten wir am Freitag mit mageren Höchstwerten von nur noch 9 bis 15 Grad.“

Doch dann endlich kommt der Wetterumschwung mit sonnigen Aussichten für das Wochenende, Björn Alexander: „Unser Wetter schaltet direkt mal ein paar Gänge nach oben. Und auch die Sonnenanteile werden deutlich zulegen. Am Samstag berechnen die Wettercomputer derzeit Tageshöchstwerte von 13 bis 23 Grad oder vielleicht sogar etwas mehr. Zum Sonntag und Montag dreht das Warmluft-Gebläse aus Südwest bis Süd dann aber richtig auf. Die Warmluft schwappt weit nordwärts und es erwarten uns die wärmsten Tage des Jahres bisher.“

Höchstwerte bis zu 30 Grad

Alexander weiter: „Am Sonntag klettern die Höchstwerte gerne mal auf 22 bis 28 Grad. Selbst Spitzen bis knapp an die 30 Grad sind im Südwesten nicht ganz auszuschließen. Außerdem dominiert am Muttertag die Sonne, und das Schauerrisiko ist gering. Zumindest im Süden und Osten. Im Westen und Norden heißt es dagegen noch: Daumen drücken. Denn die Bewölkung der Warmfront kommt hier ziemlich nah.“

Also freuen wir uns auf schöne Frühsommertage, wo es sich wieder lohnt, das Bier kaltzustellen und den Grill anzuwerfen. Schließlich will man das tolle Wetter nutzen, laut den Prognosen wird es sich nicht allzu lange halten können. Björn Alexander:

„Am Montag ist es ziemlich sicher noch oft sommerlich warm, vielleicht sogar heiß. Denn die Hitzemarke von 30 Grad wackelt erneut. Gleich mehrere Wetterstationen haben momentan Spitzenwerte von um die 30 Grad in der Prognose. Besonders im Süden und Osten. Zu den Eisheiligen deuten die Wettercomputer in ihren aktuellsten Vorhersagen dann aber erneut kühlere Temperaturen an. Bisher sieht es somit eher nach einem Sommer-Intermezzo aus.“

Quelle: wetter.de