Wetterextreme: Mega-Blitze stellen neue Rekorde auf – Blitze sind eine äußerst flüchtige Angelegenheit, es gibt jedoch Möglichkeiten, einen solchen zu messen. Und so kommt es dann auch, dass es elektrische Entladungen gibt, die verbriefte Rekorde aufstellen. So wie kürzlich erst wieder über Buenos Aires in Argentinien und über der Golfküste der USA.

Beobachtet wurden die Mega-Blitze im April und Juni in für diese Regionen typischen gigantischen Gewitterkomplexen, und übertrafen in ihren Dimensionen alles zuvor Gesehene.

So gilt der Blitz über Südamerika mit ganzen 17,102 Sekunden Dauer als der am längsten anhaltende bisher gemessene seiner Art. Jener in den USA knackte mit unglaublichen 768 Kilometern den Rekord für die größte Strecke.

Wie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) mitteilte, übertrafen die beiden Blitze damit die bisherigen Rekordhalter aus den Jahren 2018 und 2019 um 0,37 Sekunden beziehungsweise etwa 60 Kilometer.

Gemessen wird dabei nicht nur ein Blitzkanal, handelt es sich bei den Entladungen doch um baumartig verzweigte Strukturen mit unzähligen Ästen, die große Gebiete überspannen können.

2019 wurde zum Beispiel ein Blitz registriert, der sich alleine über eine Fläche von ganzen 115.000 Quadratkilometern erstreckte.

Als ein zusammenhängender Blitz zu erkennen sind derartige Phänomene allerdings nur aus dem Erdorbit, so wie auch die aktuellen Rekordhalter von Wettersatelliten des US-amerikanischen Systems GOES-R erfasst wurden. Vom Boden aus wäre dies nicht möglich gewesen.

Diese Form der Beobachtung ist jedoch erst wenige Jahre alt. Die vorherigen Rekordträger waren die ersten vom All aus gemessenen Blitze überhaupt. Von daher gehen Experten davon aus, dass hinsichtlich des kurzen Beobachtungszeitraums bei weitem noch nicht die extremsten möglichen Entladungen beobachtet wurden.

Quelle: focus.de