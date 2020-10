Wetter zum Wochenanfang: Warnung vor starkem Wind und Sturmböen – Er hat in den letzten Wochen ein bisschen auf sich warten lassen, nun ist er angekommen, der echte Herbst. Zum heutigen Wochenanfang bessert sich das Wetter nicht, es bleibt schmuddelig-ungemütlich und in vielen Teilen Deutschlands wird nach wie vor vor starkem Wind und Sturmböen gewarnt. Die Prognose der Meteorologen: Es bleibt auch weiterhin so unschön in der ersten Wochenhälfte.

Damit fängt die Woche nass an, gebietsweise sind starke Bewölkung, Regen und Wind heute an der Tagesordnung. Insbesondere zum Montagabend hin, so warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD), könnt ihr in vielen Regionen mit Regen rechnen. Dabei bewegen sich die Temperaturen maximal zwischen 9 und 17 Grad. So wird die Quecksilbersäule im nördlichen Oberfranken nur bis 11 Grad klettern, an der unteren Isar erreicht sie maximal 17 Grad.

Schwacher bis mäßiger Südwestwind weht dabei, der sich mitunter zu starken oder stürmischen Böen entwickeln kann, etwa in der Region Schwarzwald, wo es auch zu orkanartigen Windstößen kommen kann. Dort ist auch mit Regen zu rechnen, der anhält – die Temperaturen liegen dabei im südwestlichen Bergland bei elf, in den Niederungen bei bis zu 18 Grad Maximum. Laut DWD klingt der Regen im Verlauf des Tages etwas ab, vereinzelt ist mit Lockerungen zu rechnen.

Der Wind bleibt dabei in manchen Regionen dennoch kräftig, in Schwaben und Franken weht er mit bis zu 60 Stundenkilometern. Laut Meteorologen kann sich dieses Wetter auch am Dienstag halten, es soll bewölkt bleiben und regnen.

Quelle: merkur.de