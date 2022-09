Wetter: Warme Sommer-Zugabe zum Herbstanfang – Der Herbst ist da, zumindest der Meteorologische. Doch statt kalter Temperaturen, zugezogenem Himmel und Regen satt, gibt der Spätsommer noch mal Gas. So können sich alle Sommerfreunde in den kommenden Tagen noch mal auf eine Zugabe freuen, wird es vielerorts doch noch mal richtig warm und sonnig.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ gegenüber „Bild“: „[…] Sonntag und Montag sind im Westen sogar bis zu 30 Grad drin, vielleicht auch noch etwas mehr.“ Schuld daran trägt die weiterhin vorherrschende Großwetterlage, die uns seit Wochen und Monaten begleitet. Einige Meteorologen sehen für den kompletten September bis in den Oktober hinein diese Großwetterlage.

„Es riecht nach einem schönen Altweibersommer und einem goldenen Oktober.“

#Wetter: Am Freitag ruhiges und weitgehend trockenes Hochdruckwetter mit viel #Sonnenschein und einigen Wolkenfeldern. Erst am späten Nachmittag und Abend vom Schwarzwald bis zum Allgäu vereinzelt Schauer oder Gewitter. 21 bis 28 Grad: https://t.co/7mTIKVsDOVpic.twitter.com/4viPCUT4fM — WetterKontor (@WetterKontor) September 1, 2022

Dominik Jung: „Es riecht nach einem schönen Altweibersommer und einem goldenen Oktober. Auch zum Oktoberfest in München könnte das Wetter in diesem Jahr sehr freundlich, trocken und meist auch sonnig ausfallen. […] Sollte sich im Herbst im Mittelmeerraum tatsächlich eine unwetterträchtige Wetterlage einstellen, dann würde uns das als Gegenstück ein schönes Herbsthoch bringen, sprich den goldenen Oktober oder Altweibersommer.“

Das würde natürlich auch bedeuten, dass an vielen Orten der erhoffte Regen ausbleibt, zumindest in der benötigten Menge. Laut den Experten gründet das seit Monaten vorherrschende Wetter auf einer blockierenden Wetterlage, die immer wieder Ableger vom Azorenhoch nach Mitteleuropa schickt. Dominik Jung: „Und dann ist kein Platz für Tiefs. Die ziehen immer wieder nördlich oder südlich an uns vorbei, treffen bei südlicher Zugbahn das Mittelmeer.“

Quelle: bild.de