Wetter-Trend: Deutschland erwartet ein bitterkalter Februar – In den ersten Wochen des Jahres beschenkte der Winter viele Landesteile mit Schnee. Dazu gab es teils frostige Temperaturen. Doch wie geht es mit dem Winter 2021 weiter? Eine Auskunft darüber gibt der 42-Tage-Wettertrend von „wetter.de“. Denn laut der Prognose können sich Winterfans auf wahrhaft frostige Temperaturen im Februar 2021 freuen.

An ein frühzeitiges Frühlingserwachen ist jedenfalls im kommenden Monat nicht zu rechnen. Den Modellberechnungen zufolge wird es in den meisten Landesteilen vor allem nachts durchweg Temperaturen unter null geben. Mitte Februar soll uns demnach sogar eine komplette Woche Dauerfrost erwarten.

Der Norden erfreut sich dabei dauerhaft an der Winterkälte, dort kann man erst im März wieder mit höheren, dann gegebenenfalls zweistelligen Temperaturen am Tage rechnen. Auch den statistisch gesehen wärmsten Gegenden Deutschlands, also der Westen und Südwesten, bleibt der Winter im Februar 2021 erhalten.

So startet der kommende Monat zwar recht mild mit bis zu zehn Grad, aber spätestens Mitte Februar rutschen die Temperaturen auch dort in den Keller mit stellenweise Dauerfrost. Die Menschen im Osten dürfen sich im letzten meteorologischen Wintermonat noch mal dick einpacken. Denn dort werden nachts dauerhaft Minusgrade erwartet und tagsüber nur geringe Temperaturen im Plusbereich. Kommen wir im 42-Tage-Wettertrend dann noch zum Süden des Landes.

So gibt es Anfang Februar reichlich Regen, bevor auch dort der Winter noch einmal zurückkehren wird. So sehen die Prognosen für den Zeitraum zwischen dem 10. bis 20. Februar knackig-kalte Temperaturen mit stellenweise zweistelligen Minusgraden samt Schnee für den Süden vor.

Somit können sich alle Winterfans auf einen weiteren echten Wintermonat freuen, bevor dann im März mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn die Temperaturen wieder steigen.

Quelle: wetter.de