Wetter: Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen – Das Wetter in Deutschland hat schlechte Laune. Bereits ab Mittwoch kommt es in der Mitte des Landes zu starken Gewittern mit Sturmböen bis 100 km/h, Starkregen und Hagel. Und auch im Süden wird es turbulent.

Während es am Mittwoch im Norden Deutschlands bei Höchstwerten von um die 22 Grad zunächst grau und regnerisch bleibt, räkelt sich der Süden bei knapp unter 30 Grad unter strahlendem Sonnenschein.

Dazwischen ziehen Unwetter durchs Land, die vor allem die Gebiete zwischen der Eifel und Brandenburg treffen. Zwar kommt es auch in der Südhälfte vereinzelt zu schweren Gewittern, allerdings entladen diese sich in erster Linie in den Gebirgen.

Dennoch ist Vorsicht angesagt, sind die Gewitter mit schweren Sturmböen bis zu 100 km/h und heftigem Starkregen doch nicht zu unterschätzen. Insbesondere im Süden kommt noch die Gefahr von stärkerem Hagel dazu.

Zwar treten die Gewitter am Mittwoch nur lokal auf, wenn sich im Süden aber ein Unwetter-Süppchen zusammenbraut, dann könnte es ziemlich heftig werden.

Im Laufe der Nacht zum Donnerstag verlagert sich der Gewitterschwerpunkt dann weiter in Richtung Südosten, die Unwettergefahr bleibt dabei weiterhin hoch.

Am Donnerstag ziehen die Gewitter tagsüber dann weiter gen Südosten, und ab der Mittagszeit über Baden-Württemberg, Bayern und in Sachsen hinweg. Dabei sind zwar weitere Unwetter möglich, allerdings dürften diese dann nicht mehr so heftig ausfallen wie am Vortag.

Ab Freitag wird es bei einem Mix aus viel Sonnen, ein paar Wolken und etwas Regen dann wieder etwas ruhiger.