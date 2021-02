Wetter-Prognose für den März in Deutschland – Was erlebten wir in den letzten Wochen für eine Wetter-Achterbahn mitten im Winter. Erst gab es Schneemassen und eisige Temperaturen bis runter in den negativen zweistelligen Bereich. Kurze Zeit später Frühlingsgefühle mit Temperaturanstiegen bis zu 21 Grad.

Mancherorts brachte das einen Temperaturwechsel von bis über 40 Grad mit sich. Ein Februar-Frühlings-Intermezzo, das trotz des meteorologischen Frühlingsanfangs im März aber bald schon wieder Geschichte ist. Denn der Winter 2021 hat noch nicht fertig und sagt in den kommenden Wochen noch mal Hallo. Wobei das an sich ja nichts Ungewöhnliches ist, kann es in den Monaten März bis April doch immer noch mal frostig werden.

So auch in diesem Jahr, wo sich nach aktuellen Vorhersagen ganz Deutschland bis spätestens Mitte März noch mal warm anziehen darf. Im Detail sagt der 42-Tage-Wettertrend von „wetter.de“ für den Norden einen wahren Sturzflug der Temperaturen voraus. So soll Anfang März rund um Hamburg die Höchsttemperatur auf 6 Grad fallen, bevor es noch mal etwas milder wird – um dann um den 10. März noch mal in den Keller zu sinken mit Temperaturen am Tag um den Gefrierpunkt und bis zu -6 Grad in der Nacht.

Auch im Westen fallen die Temperaturen ebenso wie im Osten des Landes. Dort klopft sogar noch mal der Dauerfrost an. Rund um Berlin erwartet man der Jahreszeit entsprechende Temperaturen, die sich nach dem Wärmeschub auf 6 bis 8 Grad herunter kühlen. Wie bereits erwähnt, sinken die Temperaturen aber Mitte März auch dort, dann werden nur noch 2 Grad tagsüber und bis zu -5 Grad prognostiziert.

Auch im Süden sinken die Temperaturen zur Monatsmitte inklusive Dauerfrost mit Tiefstwerten von bis zu -10 Grad. Im ganzen Land ist dazu mit etwas Schnee zu rechnen, der aber wohl nur in den südlichen Gefilden noch mal für die eine oder andere Schneelandschaft sorgen wird.

Die guten Nachrichten: Nach dieser Phase Ende März und Anfang April geht es steil rauf mit den Temperaturen und der Frühling setzt sich durch. Dann werden deutschlandweit Temperaturen von 15 bis 20 Grad erwartet.

Quelle: wetter.de