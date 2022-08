Wetter-Prognose: Sommer bringt nächste Hitzewelle – Der Juli 2022 bescherte Deutschland warmes bis heißes Sommerwetter mit Regen als Mangelware. Und auch der August scheint nach aktuellen Prognosen der Wetterfrösche erstmal nicht anders zu verlaufen. Während man in den meisten Regionen Deutschlands den Regen herbeisehnt, geht es zum Start in den August mit der nächsten Hitzewelle weiter.

So gibt es fast überall in Deutschland bis zum Wochenende Sonne satt. Nur im Osten und Norden des Landes ziehen ein paar harmlose Quellwolken durch. Darüber hinaus steigen die Temperaturen nun von Tag zu Tag an. Erreicht werden zwischen 28 und 32 Grad, wobei besonders im Westen mit den höchsten Werten zu rechnen ist.

Bis zur Mitte des Monats wird der Höhepunkt der Hitzewelle erwartet, die beispielsweise in Köln mit Spitzenwerten von rund 35 Grad einhergeht. Dabei wird es gerade zum Wochenende in den Nächten kaum erwähnenswerte Abkühlungen geben, fallen die Temperaturen doch nicht unter 20 Grad.

Meteorologe Carlo Pfaff von „wetter.de“ zur Hitzewelle und kommenden Tropennächten:

„Am Dienstag trifft es dann auch die Region um Köln und Unterfranken mit 30 Grad. […] Am Donnerstag kann dann sogar Hamburg die 30-Grad-Marke erreichen. […] Zu Beginn und Mitte der Woche sind es nachts verbreitet 8 bis 14 Grad. Am Rhein können es auch mal 16 bis 17 Grad sein. Tropennächte mit Werten über 20 Grad könnte es dann am Wochenende im Rheinland und in der Region um Freiburg geben.“

Allerdings lauert ein Höhentief im Südosten, das uns zum Anfang kommender Woche Gewitter bringen kann – mit vielerorts Regen und somit auch einer Abkühlung.

