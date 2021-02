Wetter: In Teilen Deutschlands bald bis zu 20°C – So langsam verabschiedet sich der Winter, denn am 01. März 2021 beginnt der meteorologische Frühlingsanfang. In den letzten Wochen hatte uns der Winter mit Temperaturen von bis zu Minus 20 Grad, massig Schnee und Eis fest im Griff. Damit ist nun aber erst einmal Schluss, denn der Frühling sagt zumindest ab dem kommenden Wochenende bis in die darauffolgende Wochenmitte schon mal leise Hallo.

RTL-Meteorologe Martin Pscherer gegenüber „Wetter.de“: „Mildere Luft vom Atlantik beschert uns in den nächsten Tagen Tauwetter. Am längsten hält sich die Kälte im Osten Deutschlands. Zum Ende der Woche bekommen wir auch hier zweistellige Plusgrade. Im Westen und Südwesten Deutschlands bringt warme Luft aus Frankreich sogar einen Hauch von Frühling mit Temperaturen bis 20 Grad.“

Das sind doch mal tolle Aussichten nach den trüben kalten Wintertagen. Zumindest für ein paar Tage, das ist sicher. Denn danach könnte es sein, dass die kalten Temperaturen zurückkehren. Bis dahin ist es aber noch etwas hin, und so können wir uns deutschlandweit auf ein paar schöne Tage einstellen. Im Norden rund um Hamburg steigen die Temperaturen bis zum dritten Februar-Wochenende stetig mit Höchstwerten bis zu 14 Grad.

Der Westen Deutschlands bekommt derweil noch mildere Luftmassen ab, die mancherorts die Temperaturen auf zwischen 16 und 20 Grad bringen können. Doch wie im Norden auch, werden diese Temperaturen sich wahrscheinlich nur bis Ende Februar halten können, dann gehen sie wohl wieder in den Keller. Also nutzt das leichte Frühlingserwachen aus.

Auch im Osten wird es wärmer, wohingegen die Plusgrade hier bei 12 oder 13 Grad liegen werden. Das wird sich aber ebenso mild anfühlen nach der harten Dauerfrost-Periode. Bleibt noch der Süden, wo die Temperaturen spätestens Anfang nächster Woche auf über 15 Grad steigen werden. Dies sind tolle Aussichten für Deutschland in den kommenden Tagen.

Dabei bleibt es wie erwähnt nicht, denn der Winter hat noch nicht sein letztes Wort gesprochen. Egal. Freuen wir uns doch über den ersten kurzen Frühlingsgruß.

Quelle: wetter.de