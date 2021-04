Wetter: Prognose für den Mai eher durchwachsen – Viele in Deutschland sehnen sich den Sommer herbei oder zumindest einen sonnigen, warmen Frühling. Doch bis dato will der Frühling nicht so richtig durchstarten. Aktuell sind die Temperaturen noch in Ordnung, doch bereits zum Wochenende bringt uns Hoch Queen nur kalte Luft.

Okay, es ist ja noch April, will man da denken. Und was ist mit dem Mai? Gibt es da dann endlich dauerhaft schönes Grillwetter? Wahrscheinlich nicht, denn die Aussichten für den kommenden Monat fallen aktuell eher wenig begeisternd aus.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst „Q.met“ sagte der „Bild“: „Mal sehen, was da kommt, aber wenn das so festgefahren bleibt, könnte auch der Mai eher so ein Wischi-Waschi-Frühling werden, ohne viel Wärme!“ Auch Klimatologe Dr. Karsten Brandt sieht das Ganze ähnlich. Im Gespräch mit Bild konstatierte er: „Vom Wonnemai sind wir entfernt. Es wird auch wieder ein Wackel-Mai.“

Bis dato liegt der April 2021 mit einer mittleren Temperatur von 4,8 Grad eindeutig unter dem 30-Jahresmittel von 1991 bis 2020. Um ganze 9,0 Grad, weshalb der diesjährige April zu den kältesten seit Jahrzehnten zählt. Jürgen Schmidt von „WetterKontor“: „Der April könnte der bisher kälteste des Jahrhunderts werden.“

Am heutigen Dienstag bringt uns Hoch Queen noch einzelne Schauer und etwas Sonne, mit Temperaturen bis Mittwoch stellenweise an die 20 Grad. Doch dann sorgt der Nordwind mit Skandinavien-Föhn und trockener Luft für einen Temperatursturz, der dann ab Donnerstag überall zu spüren ist und gebietsweise auch noch mal Nachtfrost bringen kann.

Langsam wird es wieder etwas wärmer. Die #Tageswerte nähern sich zeitweise sogar der 20-Grad-Marke. Doch ab #Donnerstag kommt der nächste #Temperatursturz!



🗺️Mehr Wetterkarten unter: https://t.co/8KhJLyHrMCpic.twitter.com/f2NrLftpOS — Meteored | daswetter (@MeteoredDE) April 18, 2021

