Frost und Schnee in ganz Deutschland

Wetter-Prognose: Frost und Schnee in ganz Deutschland – Der Winter hat Deutschland zurzeit fest im Griff und das dürfte sich so schnell nicht ändern. Auf die jüngsten Schneefälle folgt eine massive Kältewelle, der aktuell lediglich der Süden mit milden Temperaturen trotzt. Doch auch dort setzen sich Kaltluft und Dauerfrost bald durch.

Die Schneefälle, die am Wochenende vor allem die Mitte und den Osten Deutschlands heimgesucht haben, setzen sich im Laufe der Woche im Norden, Süden und Westen fort. Nachdem es im Norden bereits am gestrigen Tag zu teils heftigen Schneeschauern gekommen war, wird es im Westen und Süden vor allem am Mittwoch und Donnerstag weiß.

Während im Saarland und in Rheinland-Pfalz lediglich eine dünne Schneedecke erwartet wird, prognostizieren die Meteorologen für Thüringen bis zu 50 Zentimeter. Für die bevorstehenden Temperaturen bedeutet das jedoch nicht unbedingt einen Unterschied, denn aufgrund der großen Oberfläche begünstigt auch eine dünne Schneeschicht die eisige Kälte.

Und so kühlt es dann auch über den Schnee vom Wochenende und Montag zunehmend ab. Erwartet werden Temperaturen von bis zu minus 10 Grad. In der Nacht können die Werte sogar auf sibirische minus 20 Grad fallen. Der Süden bleibt noch bis Mittwoch verschont, doch dann bricht die arktische Kaltluft endgültig über das gesamte Land herein.

Auch zum Wochenende wird Dauerfrost erwartet. Zwar deutet sich am Freitag und Samstag eine leichte Entspannung an, doch diese ist nicht von Dauer. Ganz im Gegenteil: Experten gehen davon aus, dass die Kältewelle bis Mitte oder sogar Ende Februar anhalten wird.

Quelle: focus.de