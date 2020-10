Wetter: Deutschland könnte ein strenger Winter bevorstehen – Ein Winter mit eisigen Temperaturen und viel Schnee – das sind zwei Dinge, die man in den letzten Jahren deutschlandweit eher wenig bis gar nicht zu spüren bekam. So gab es weiße Weihnachten überall in Deutschland zuletzt 2010. Doch in diesem Jahr könnte es seit langem mal wieder einen „echten“ Winter geben. Das zumindest wird aktuell vorhergesagt.

Diese Vorhersage basiert auf dem Wetterphänomen La Niña. Auch vor zehn Jahren begünstigte das starke La Niña-Ereignis den Schneereichtum hierzulande. Und nach den aktuellen Wettermodellen könnte das Wetterphänomen in diesem Jahr etlichen Winterfans in die Karten spielen. Im Gegensatz zum allgemein bekannteren Klimaphänomen EL Niño, stellt La Niña quasi die umgekehrte Form dar.

Beide treten nur alle paar Jahre auf und das in unregelmäßigen Abständen, sorgen dann aber für extreme Wetterbedingungen in vielen Teilen der Erde. Dabei verändern sowohl EL Niño als auch La Niña die Passatwinde auf dem Meer, was die Richtung des Oberflächenwassers sowie Hoch- und Tiefdruckgebiete in deren Zugrichtung maßgeblich beeinflusst.

Laut den Berechnungen eines Langfristmodells des amerikanischen Wetterdienstes NOAA für den November und Dezember 2020, könnte es durch die besagten Änderungen der Luft- und Meeresströmungen durch El Niño bzw. La Niña einen strengen Winter in Deutschland geben. So sieht es danach aus, dass das La Niña-Phänomen besonders kalte Strömungen nach Europa treibt.

Dies könnte dann dafür sorgen, dass wir auch hierzulande einen sogenannten La Niña-Winter bekommen. Dies mit tiefen Temperaturen und überdurchschnittlich viel Schnee. Garantiert ist dies nicht, aber die Wahrscheinlichkeit würde dich dieses Wetterphänomen extrem erhöht werden.

So oder so, geht das Langfristmodell von NOAA von einem deutlich kälteren November 2020 aus, als noch vor Wochen prognostiziert. Da könnte es Ende November den ersten Schnee geben. Denn durch ein Tief nordöstlich von Deutschland wird kalte Polarluft angezapft, womit die Chance auf Schnee steigt.

Quelle: wetter.com