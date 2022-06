Wetter-Prognose: Aussichten auf den Sommer 2022 in Deutschland – Mit dem kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni 2022 sind wir nun auch offiziell mitten im Sommer angelangt. Bereits in der vergangenen Woche wurde man hierzulande vom Hochsommer mit Temperaturen örtlich um 40 Grad begrüßt. Auch in dieser Woche steigen die Temperaturen in Deutschland gebietsweise auf über 30 Grad mit reichlich Sonnenschein.

Dazu gibt es allerdings in den nächsten Tagen teils starke Gewitter. Gegenüber „Bild“ sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“: „Der Sommer 2022 ist bereits voll da. Leider auch mit viel Trockenheit. Nach einem rekordtrockenen Frühjahr ist auch der Juni bisher sehr trocken. Man sieht es an den Waldbränden.“

Ein Sommer der Extreme

Mit Blick auf die kommenden Wochen bezüglich des Sommers spekuliert Dominik Jung: „Es könnte ein Sommer der Extreme werden: Auf der einen Seite viel Trockenheit auf die Fläche gerechnet, auf der anderen Seite Gewitter mit Unwettergefahr in den schwülwarmen bis heißen Luftmassen. Es wird wahrscheinlich ein wärmerer Sommer als 2021, über die 40-Grad-Marke werden wir in diesem Sommer öfter mal sprechen, fürchte ich.“

Dies geht auch aus den Daten des europäischen sowie des amerikanischen Wetterdiensts hervor, die beide für die Sommermonate Juli und August mit zu wenig Regen rechnen. Jung erklärt: „Das heißt natürlich nicht, dass bei Unwettern lokal Starkregen runterkommt, aber auf ganz Deutschland gerechnet gibt es in der Fläche weniger Regen als üblich!“

„Wetterlagen Ende Juni/Anfang Juli zeigen uns dann den Sommer“

Klimatologe Dr. Karsten Brandt von „Donnerwetter.de“ prognostiziert, dass es ein wechselhafter Sommer werden wird. So sagte er gegenüber „Bild“: „Es sieht nach einem deutlich zu warmen Sommer aus, häufige Schönwetterphasen werden durch Gewitter und Schauer durchbrochen.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich die extreme Hitze und Trockenheit so weiter fortsetzen, aber sicher ist dies erst, wenn wir im Juli sind. Die Wetterlagen Ende Juni/Anfang Juli zeigen uns dann den Sommer. Die Modelle deuten eher auf zu warm und leicht wechselhaft. Mein Gefühl sagt mir, eher wechselhaft, aber zeitweise sehr warm.“

