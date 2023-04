Wetter-Prognose 2023: Experten erwarten neue Hitzerekorde – Es steht außer Frage, dass 2022 ein außergewöhnlich heißes Jahr war. Das belegt auch der aktuelle Klimazustandsbericht der Weltwetterorganisation (WMO). Experten zufolge ist das allerdings nur ein Vorbote des Klimawandels, im Zuge dessen uns eine besonders warme Phase erwartet. Deutsche Forscher rechnen sogar damit, dass schon in naher Zukunft globale Temperaturrekorde aufgestellt werden.

Schuld daran ist ein vielzitiertes Wetterphänomen namens El Niño, welches sich durch veränderte Strömungen in Meer und Atmosphäre sowie höheren Temperaturen an der Ozeanoberfläche im Pazifik auszeichnet, und dem WMO-Generalsekretär Petteri Taalas zufolge nichts Gutes verheißt.

El Niño übt nämlich einen wärmenden Effekt aus und erhöht laut Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie „zunächst einmal die Wahrscheinlichkeit, dass 2023 und 2024 in Bezug auf die globale Mitteltemperatur den bisherigen Rekordwert des Jahres 2016 einstellen beziehungsweise überbieten“.

Helge Goessling vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven bestätigt diese Annahme und ist ebenfalls der Auffassung, „dass 2023 oder 2024 neue globale Rekorde erreicht werden“.

Nach Karsten Haustein vom Institut für Meteorologie der Universität Leipzig sei es sogar denkbar, dass das Jahr 2024 „auch die 1,5-Grad-Grenze zum ersten Mal auf Jahresbasis global überschreiten wird“.

Zwar hatten es sich die Länder der Welt über das Pariser Klimaabkommen zum Ziel gesetzt, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, doch wie sich nun zeigt, haben die diesbezüglichen bisherigen Bemühungen dafür nicht ausgereicht.

Daten des Weltklimarates (IPCC) zufolge, werde das Ziel voraussichtlich sogar für viele Jahre überschritten, ehe es gelingt, die die globale Durchschnittstemperatur wieder zu senken – und das auch nur, wenn global gesehen deutlich schärfere Klimaschutzmaßnahmen greifen.

Die Fakten geben schon jetzt Anlass zur Sorge.

So war dem WMO-Bericht zufolge 2022 ein neuer Tiefpunkt des antarktischen Meereises zu verzeichnen, während die Konzentration von Treibhausgas in der Atmosphäre ihren neuen Höhepunkt erreichte. Außerdem kam es gemessen an den bisherigen Aufzeichnungen zu der größten Gletscherschmelze in Europa und zum höchsten Wärmegehalt der Ozeane.

Wie es weiter heißt, haben wir 2022 mit plus 1,15 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900 das fünft- oder sechstwärmste Jahr seit der Industrialisierung erlebt – eine genauere Eingrenzung ist aufgrund der sehr nahe beieinanderliegenden Messwerte nicht möglich. 2015 bis 2022 waren außerdem die acht wärmsten Jahre.

Hinsichtlich der Temperaturen in diesem, aber vor allem auch im nächsten Jahr, dürfte El Niño eine große Rolle spielen.

Klimawissenschaftler Haustein: „Momentan sieht es stark danach aus, als würde 2023 erstmals seit 2015/2016 wieder ein starker El Niño auftreten.“

Quelle: welt.de