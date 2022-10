Wetter: Oktober-Sommer mit Wüstenluft – Aktuell kann man vielerorts einen goldenen Oktober genießen – mit mäßigen Temperaturen und viel Sonnenschein. Von Westen her ziehen in den kommenden Tagen Wolken und Regen auf. Also typisches Herbstwetter, möchte man meinen.

Doch es wird dabei merklich wärmer: Mit Werten über 20 Grad – vor allem im Süden und Süd-Westen könnte es dabei ab dem Wochenende mit bis zu 25 Grad örtlich sommerlich warm werden. Dafür verantwortlich ist anrückende Sahara-Wüstenluft aus dem Süden, die trotz der längeren und vor allem kühleren Nächte sowie tieferen Sonnenstandes die Temperaturen am Tag nach oben treibt.

Milder Herbst mit Sommer-Intermezzo

Dabei kommt es in der kommenden Woche zu einer Luftmassengrenze über der Mitte Deutschlands. Grundsätzlich wird es in Gesamtdeutschland wärmer, wobei vorrangig der Süden die besten Oktober-Sommertage erleben wird. Ab kommenden Mittwoch gehen dann die Temperaturen wieder langsam zurück.

Wie es dann weitergeht, lässt sich indes noch nicht seriös vorhersagen. Doch dass es warm weitergehen könnte, ist hierbei nicht vom Tisch. Generell bleibt es erstmal bei dem bis dato milden Herbst, kalte Tagestemperaturen oder ein Wintereinbruch sind nicht in Sicht.

Quelle: focus.de