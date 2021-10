Wetter: Nächste Woche Sahara-Luft mit bis zu 25 Grad – Während sich zurzeit der Herbst in Deutschland breitgemacht hat, gibt es für kommende Woche noch mal T-Shirt-Wetter. Dafür verantwortlich ist ein mächtiger Sturm, der sich über Westeuropa aufbaut. Dieser sorgt dafür, dass ab kommenden Montag heiße Sahara-Luft nach Deutschland geblasen wird. Und dieser kann dann noch mal tagsüber bis zu 25 Grad bringen.

Aber der Reihe nach, ab Samstag zieht ein riesiges Tiefdruckgebiet über dem Nordatlantik auf. Dieses entwickelt sich zu einem gigantischen Herbststurm, der sich über mehr als 3000 Kilometer von Norwegen bis in den Süden Portugals erstreckt. Auf dem Wasser werden dabei Windgeschwindigkeiten bis zu 140 km/h erwartet.

Ab Mittwoch bis zu 25 Grad möglich

Während es diesbezüglich in England und Frankreich recht ungemütlich stürmisch wird, bekommen wir in Deutschland noch mal angenehme Tage. Denn durch den Sturm wird warme Wüstenluft aus Nordafrika nach Deutschland gelenkt. Ein kleiner Wermutstropfen – die wärmsten Temperaturen bekommen voraussichtlich nur die Menschen im Süden des Landes ab.

Während am Montag im Norden das Thermometer auf 18 Grad steigt, sind es im Süden bereits 20 Grad. Bis Mittwoch können dort dann die Temperaturen sogar spätsommerliche 25 Grad erreichen. Die 20 Grad werden aber für die meisten Regionen Deutschlands prognostiziert. Die Kehrseite der Sturm-Medaille ist jedoch, dass der Wind von Tag zu Tag zunehmen wird.

Ein Sturm zieht auf

So windet es am kommenden Mittwoch im Westen und Norden und es ziehen Wolken auf. Der Süden und Osten genießt trotz aufkommenden Winds ein Sommer-Intermezzo. Allerdings kann sich die Sahara-Blase nicht lange halten. Denn der Sturm soll ab spätestens Donnerstag von Westen her auch bei uns ankommen. Und dieser pustet dann die sommerliche Sahara-Luft weg und ersetzt diese durch Kaltluft.

Somit bekommen wir in der nächsten Woche ein spannendes Spiel zwischen kaltem Sturm und noch mal etwas Spätsommer.

Quelle: focus.de