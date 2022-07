Wetter: Nächste Hitzewelle und Verschärfung der Trockenheit – Über einen mäßigen bis kalten Sommer kann sich in Deutschland und Europa fast niemand beschweren. Stattdessen gab es im Juli 2022 Sonne und vor allem heiße Tage satt. Vielerorts bleibt es mit Temperaturen um die 30 Grad heiß. Und auch die Aussichten einiger Wetterexperten sehen für den Start in den August die nächste Hitzewelle anrauschen.

Denn nach aktuellen Modellberechnungen besteht die Möglichkeit, dass uns extreme Hitze aus Richtung Frankreich bevorstehen könnte. So sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber „Bild“:

„Aus Frankreich schwappt die nächste Hitze in unsere Richtung“

„Und aus Frankreich schwappt die nächste Hitze in unsere Richtung. Es gibt aus diesem trockenen Sommer scheinbar kein Entrinnen. Die Großwetterlage ist festgefahren. Hoch Mika blockiert auf dem Atlantik alle Regentiefs und dazu pumpt ein Tief bei Spanien immer wieder die heißen Luftmassen nach Deutschland. Wann sich diese manifestierte Wetterlage umstellt, ist aktuell nicht absehbar.“

Somit bleibt uns in etlichen Teilen des Landes das heiße Sommerwetter erhalten. Gerade im Süden werden dann des öfteren die 30 Grad und mehr erreicht während es in den nördlichen Küstenregionen am kühlsten bleiben wird und das mit wenig bis gar keinem Regen. Dominik Jung weiter:

„Die Trockenheit in Deutschland ist teilweise extrem.“

„Der Sommer 2022 ist auf bestem Weg, einer der wärmsten und vor allen Dingen trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu werden. Einige Wetterstationen hatten bereits zuvor für den Juli fast überhaupt keinen Regen gemessen. Die Trockenheit in Deutschland ist teilweise extrem.“

Mit Blick auf das deutschlandweite Regensoll hat man bis dato erst 36 Prozent erreicht und viel mehr kommt in den kommenden Tagen auch nicht dazu. Daten der saarländischen Wetterstation in Nohfelden zufolge hat man im gesamten Juli nicht einen Tropfen Regen gemessen. In Rheinland-Pfalz, genauer gesagt in Wittlich, wurden gerade einmal 0,4 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen.

Die Wetterstation in Trier kam auch gerade einmal auf 0,7 Liter Regen. Wetterexperte Jung gegenüber „Bild“: „Das sind aktuell die drei trockensten Juli-Orte in Deutschland. Der Monat wird damit einer der trockensten Juli-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Besonders trocken ist es im Saarland. Das Regensoll wurde dort erst zu 6,2 Prozent erfüllt, auf Platz 2 der trockensten Bundesländer folgt dann schon Rheinland-Pfalz mit nur 11 Prozent des erfüllten Regensolls.“

Quelle: bild.de