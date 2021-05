Wetter: Nach Sommer-Intermezzo kommt der Regen – Noch vor ein paar Tagen am Muttertag erfreute sich Deutschland an einem waschechten Sommertag mit Sonnenschein und Temperaturen über 25 Grad. Doch damit ist jetzt schon wieder Schluss, zumindest in weiten Teile des Landes.

Während die Menschen im Osten Deutschlands noch ein, zwei Tage Sommerwetter genießen dürfen, sorgt Tief Hubertus dafür, dass die Temperaturen im Rest der Republik fallen und Regenwetter Einzug hält. Demnach wird es in Deutschland auch merklich kühler, Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst „Q.met“ führt aus:

„Hubertus bringt Regen und Abkühlung aus Westen. […] Die nasse Großwetterlage erstreckt sich nach und nach über ganz Deutschland.“

Am heutigen Dienstag ist die Kaltfront des Tiefs bereits im Westen und Nordwesten angekommen, einhergehend mit starker Bewölkung und zeitweiligen Regenschauern. In den kommenden Tagen könnte extremer Starkregen vor allem den Süden treffen. Und wer bereits auf den bevorstehenden Feiertag Christi Himmelfahrt schielt, um den Grill anzuwerfen, wird enttäuscht werden.

Vatertag fällt wortwörtlich ins Wasser.

Immerhin sollen sich die Temperaturen am kommenden Wochenende um die 20 Grad einpendeln. Nicht warm, aber auch nicht kalt. Dazu gibt es auch immer wieder etwas Sonne, aber eben auch Regen und Gewitter. Die Regenmengen sind laut Dominik Jung dabei enorm:

„Für deutsche Verhältnisse ist das fast schon ein Mai-Monsun.“

Dies dürfte allerdings die Natur erfreuen. Die Prognose bis Ende des Monats schaut auch nicht sommerlich aus, Wetterexperte Dominik Jung: „Wenn man sich den Trend anschaut bis zum 25. Mai, wird es die ganze Zeit nass und wechselhaft.“

