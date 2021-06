Wetter: Jetzt kommt der Sommer – Hoch „Waltraud“ sei Dank dürfen wir uns nun wirklich auf den Sommer freuen. Am Montag, den 31. Mai, steht uns ein sonniger Wochenstart bevor, und das gute Wetter ist gekommen, um zu bleiben.

Gegenüber der „BILD“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst „Q.met“:

„Also aktuell sieht es bis Freitag nach Wärme aus, wärmer als die vergangenen Wochen. 20 bis 25 Grad, im Westen, Niederrhein, Rhein Main, bis Oberrheintal ab Donnerstag auch fast 30 Grad. Immer wieder viel Sonne und erst mal nichts mit Schafskälte. Endlich mal schöne Tage.“

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt weiß indes zu berichten: „Gute Nachrichten: Es bleibt die ganze Woche warm, ein Rückfall zu kühlem und wechselhaftem Wetter ist nicht zu befürchten.“

Bereits am Sonntag liegen die Höchstwerte zwischen 18 und 23 Grad, am Montag ist dann im Westen mit bis zu 25 Grad zu rechnen

Am Dienstag kann es an der Grenze zu Polen zu Schauern kommen, die am Mittwoch über den Osten Deutschlands ziehen, ohne es aber nach Bayern und Nordrhein-Westfalen zu schaffen.

Von daher wird es am Mittwoch in Berlin mit 19 Grad etwas kühler, aber bereits am Donnerstag und Freitag steigen die Temperaturen bei erneut sonnigem Wetter wieder auf 22 bis 27 Grad.

Der Klimatologe Dr. Karsten Brandt von „Donnerwetter.de“ abschließend zur „BILD“:

„Am kommenden Wochenende allerdings stehen dann schwül-warme Gewittertage an. Der Juni startet nach neun kalten Wochen leicht zu warm und sonnig. Zum Ende der Woche sind dann auch endlich die Badeseen auf Temperatur mit 18 bis 21 Grad.“

