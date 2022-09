Wetter: Dieser Woche steigt die Gefahr von Unwettern – Nach sonnigen und vielerorts noch warmen Tagen, grüßt in den kommenden Tagen der Herbst. Und das mit reichlich Regen. Regen, den viele Regionen Deutschland sehnlichst herbeigesehnt haben. Doch mit dem Regen steigt in dieser Woche auch die Unwettergefahr.

So erwarten die Wetterexperten bereits für die kommende Nacht teils schwere Gewitter mit Starkregen im Südwesten, die dann in Richtung Nordosten wandern. Am Donnerstagmorgen rauscht dann von Westen ein Regengebiet heran. Dabei ist kräftiger Dauerregen möglich. Hierbei können örtlich bis zu 80 Liter Regen auf den Quadratmeter in nur wenigen Stunden zusammenkommen.

Unwetteralarm im Nordosten

Das Wettergeschehen in Deutschland wird dabei von Tief Peggy und Hoch Quintin bestimmt. Zwischen den beiden Druckgebilden kommt es folglich zu reichlich Regen. Demnach ist es sogar möglich, dass bis Samstag dann örtlich sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fallen können.

Insbesondere im Nordosten herrscht wegen des kommenden Starkregens bereits Unwetteralarm. Bei diesen Regenmengen ist es gut möglich, dass Straßen überschwemmt und Keller vollaufen können. Am Freitag ziehen dann neue Schauer auf und der Trend zeigt, dass der Regen bis Mitte September unser Wetterbild bestimmen wird. Kurz: Es wird vorerst deutlich kühler und nasser.

Quelle: focus.de