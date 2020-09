Wetter: Der Sommer kommt zurück – mit bis zu 30 Grad – Am Wochenende war es vergleichsweise kalt, der Spätsommer hat sich ein Päuschen gegönnt und ist ein bisschen runtergekühlt. Doch am Wochenanfang erstarkt der Spätsommer wieder und bringt Sonne und erhöhte Temperaturen mit sich. Verantwortlich dafür zeichnet ein Hochdruckgebiet mit dem Namen Jurij.

Dieses Hoch bringt am Montag den Spätsommer zurück nach Deutschland – ausgenommen sind die Gebiete an der Küste sowie der deutsche Südosten, in beiden Regionen formieren sich relativ massive Wolkenfelder. Schon am frühen Morgen kommt im Rest Deutschlands Jurij sei Dank die Sonne durch. Mit dem Sonnenschein kommt auch die Wärme zurück und die Quecksilbersäule steigt wieder.

Zwar bleibt es im Norden bei gerade einmal 17 Grad, doch am Oberrhein und in der vorderen Pfalz kann das Thermometer schon einmal bis zu 25 Grad anzeigen. Bis zum Ende der Woche soll sich laut den Experten von „The Weather Channel“ an diesem Zustand wenig ändern, im größten Teil Deutschlands bleiben die Temperaturen dann spätsommerlich mild.

Mit dem Wochenende soll es dann wieder so richtig heiß werden – ein Schwall heißer Luft löst dann die vergleichsweise kühle Zeit ab, die Temperaturen sollen demnach bis auf 30 Grad ansteigen.

