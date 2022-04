Wetter: Bis zu 26°C – Der erste Sommer-Tag des Jahres steht vor der Tür – Nach einem herrlichen Märzausklang gibt sich der April bislang eher durchwachsen und wechselhaft. Zum Sonntag hin nimmt der Hochdruckeinfluss dann aber zu und sorgt für immer mehr sonnige und trockene Tage, bis es in der nächsten Woche dann vielleicht sogar schon sommerlich zugeht.

Während im ganzen Land im restlichen Verlauf der Woche bei Temperaturen von 5 bis 14 Grad mit viel Wind und Sturm sowie örtlich einsetzendem Dauerregen und sogar Schneefall zu rechnen ist, sollen die Temperaturen am Montag im Südwesten bereits auf bis zu 16 Grad klettern.

In die Karwoche hinein breitet sich die Wärme dann weiter aus, so dass es am Dienstag und am Mittwoch vor allem im Südwesten richtig warm wird.

Mancherorts sogar 24 bis 26 Grad.

Im Norden geht es am Mittwoch mit 15 bis 21 zwar etwas kühler, aber immer noch mild zu. Das Wetter im Westen und Südwesten sowie in der Mitte des Landes pirscht sich indessen bereits an die 25 Grad-Marke und damit an den ersten Sommertag des Jahres heran.

Am Gründonnerstag ist es dann aber auch schon wieder vorbei mit heiter Sonnenschein: Viele Wolken, immer wieder Regen bei Temperaturen um die 8 bis 15 Grad.

Quelle: bild.de