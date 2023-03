Wetter-Aussichten: Wildes Wetter bis Ostern – Am kommenden Wochenende gehen wir in den zweiten Frühlingsmonat des Jahres. Doch von durchgehendem Sonnenschein mit angenehmen bis warmen Temperaturen sind wir noch weit entfernt. Während wir es aktuell mit spätwinterlichen Wettererscheinungen zwischen frostigen Nächten, Glätte, Schnee- und Graupelschauern zu tun haben, steht zum Wochenende ein erneuter Hauch von Frühling vor der Türe.

Zumindest, was die Temperaturen angeht, die im Süden schon ab Mittwoch bis zu 20 Grad möglich machen. Allerdings warten bereits wieder kalte Luftmassen polaren Ursprungs darauf, am Wochenende nach Deutschland zu kommen. Ein wildes Wetter und so typisch für den April, der nun mal macht, was er will. Das ist auch in diesem Jahr der Fall. Denn laut den aktuellen Wetterprognosen gibt es in den kommenden Tagen ein fröhliches Hin und Her der Temperaturen.

„Kampf zwischen der restlichen winterlichen Kaltluft und den sommerlichen Luftmassen“

Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt gegenüber „Bild“: „Und die aktuellen Oster-Prognosen deuten auf neue Kaltluft ab Palmsonntag hin und diese Kaltluft könnte sich dann sogar bis Ostersonntag mehr oder weniger behaupten. Das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Immer wieder tauchen auch Berechnungen auf, die zeigen zu Ostern 20 Grad und mehr. […]

Es ist der ewige Kampf zwischen der restlichen winterlichen Kaltluft und den sommerlichen Luftmassen, die nun nach Europa drängen. Das geht nun schon seit Wochen so und dieses Hin und Her geht wohl auch bis Ostern so weiter.“ So wie es aktuell demnach ausschaut, können wir uns auf Achterbahn-Wetter einstellen, das konstantes Frühlingswetter nicht möglich macht.

Wenig frühlingshaft bis Ostern

Laut einigen Berechnungen könnte uns in Deutschland an Karsamstag und Ostersonntag also auch Schnee drohen. Doch ob wir am Ende gefrostete Ostereier im Garten suchen müssen, wird man erst in der kommenden Woche sicher wissen, wenn der Vorhersagezeitraum genauer und vor allem sicherer wird. Jedenfalls deuten die meisten Wetterprognosen darauf hin, dass es bis Ostern wenig frühlingshaft wird und man eher mit Schnee, Regen und kühlen Temperaturen rechnen kann.

Meteorologe Jan Schenk von „weather.com“: „Im Augenblick sieht es so aus, als wenn die ganze Karwoche unterdurchschnittlich kühl wird.“

Quelle: bild.de