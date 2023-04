Wetter-Aussichten für den Mai: Schockprognose für den Frühling – Hurra, Hurra, der Frühling ist da, doch so richtig will sich die Freude darüber nicht wirklich durchringen. Erfreuten sich viele Menschen am vergangenen Wochenende noch über viel Sonnenschein und örtlich Temperaturen nah an der frühsommerlichen 25-Grad-Marke, zeigte sich diese Woche durchwachsen. Mal Sonne, mal Wolken und Regen, dazu gingen auch die Temperaturen in den Keller.

Während es in den kommenden Tagen wieder deutlich milder wird, sehen die Frühlings-Prognosen für den anstehenden Monat Mai nicht gut aus und bewegen sich zumindest mittelfristig hin zum Totalausfall. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ erklärte gegenüber „Bild“: „Vor 4 Wochen sagten die Langfristwettermodelle vom US-Wetterdienst NOAA noch einen um bis zu 2 Grad zu warmen Mai voraus. Jetzt soll es maximal noch ein durchschnittlicher Monat werden.“

„Wahrscheinlich wird die Monatsprognose bald auf zu kalt kippen.“

Jung weiter: „Wahrscheinlich wird die Monatsprognose bald auf zu kalt kippen. Der gesamte Frühling könnte damit zum Totalausfall werden. Das europäische Wettermodell ECMWF geht zudem von einem zu nassen Mai aus.“ Nach den Wettermodellen soll bereits zum Start in den Mai kommende Woche, wieder Nachtfrost möglich sein, da kühle Luftmassen weiterhin in unserer Wetterküche mitmischen. Doch ist das wechselhafte, oft auch kalte, Frühlingswetter in Deutschland nichts Ungewöhnliches.

Wir hatten nur in den letzten Jahren schlicht Glück. Denn mit Blick auf das Klimamittel ist es nicht besonders kalt. Dominik Jung: „Wir waren aus den vergangenen Jahren nur etwas ganz anderes gewohnt gewesen.“ Und so sehen die aktuellen Wettermodelle nach dem zu nassen Monat März und einem ebenfalls nassen sowie recht frischen April, keine große Stabilität mit Blick auf den Mai. Heißt: Auf durchweg sonniges und warmes Frühlingswetter wird man weiter warten müssen.

„Die erste Maidekade dürfte deutlich zu frisch ausfallen.“

Wetterexperte Jung sagte mit Blick auf die erste Mai-Dekade gegenüber „Bild“: „Stattdessen viele Wolken und immer wieder Regenschauer. Die ersten 10 Maitage fallen sehr durchwachsen aus. Auch das lange Wochenende um den 1. Mai scheint kein stabiles Frühlingswetter zu bringen. […] Die erste Maidekade dürfte deutlich zu frisch ausfallen. Das scheint mit einem Blick auf die Prognose der nächsten Tage jetzt schon deutlich zu werden.“

Quelle: bild.de