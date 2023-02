Wetter-Aussichten: Erster Frühlingsbote kommende Woche – So langsam, aber sicher bewegen wir uns auf den Frühling zu. Zwar ist der kalendarische Frühlingsanfang erst Ende März und der Winter kann sich immer noch bis in den April hinein zu Wort melden, dennoch erwartet uns nun eine angenehm milde Wetterphase. Denn spätestens in der kommenden Woche ist für viele Orte in Deutschland erst einmal Schluss mit eisigen Temperaturen und Nachtfrost.

Denn dank eines Hochs strömt milde Luft aus Südwesten zu uns. Dies bedeutet dann einen ersten Hauch von Frühling hierzulande. Hierbei wären dann sogar mancherorts im Westen und Südwesten sogar 16 Grad drin. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ gegenüber „Bild“:

„Bis Fastnachtssonntag wird es recht mild bleiben.“

„Es kommen milde Luftmassen aus Spanien und Portugal. Das Hoch macht die Tür für alles andere zu. Wenn das aktuelle Hoch Elisabeth weg ist, kommt ein neues Hoch. Dieses leitet dann verstärkt eine milde Luftströmung aus Südwesten ein. […] Und so mild könnte es auch bis zu den närrischen Tagen weitergehen. Ob es dann auch weiter trocken bleiben wird, kann man aktuell aber noch nicht sagen. Bis Fastnachtssonntag wird es recht mild bleiben.“

Der Wetterumschwung kommt gerade auch für viele Karnevalisten daher zur besten Zeit. Klimatologe Dr. Karsten Brandt von „donnerwetter.de“ verspricht sogar gegenüber „Bild“: „Es wird deutlich wärmer. Am Wochenende wird es etwas wolkiger, aber nachts milder. Die Pappnasen am Rhein können sich auf eine milde Karnevalszeit freuen. Am Weiberdonnerstag überall heiter und bis zu 12 Grad.“

„Ob es im März oder April noch mal Schnee geben wird? Das ist immer möglich.“

Bleibt abzuwarten, ob sich der Winter danach wieder zurückmeldet. Aktuell ist zumindest nach Prognosen ein erneuter Wintereinbruch vorerst nicht in Sicht. Dominik Jung: „Ob es im März oder April noch mal Schnee geben wird? Das ist immer möglich. Ob das aber auch in diesem Jahr der Fall sein wird, kann heute noch keiner vorhersagen.“

Blickt man diesbezüglich auf die aktuellen Langfristmodelle, sehen die Experten eher einen warmen März voraus. Auch der April soll demnach leicht zu warm werden im Vergleich zu den Monaten im Jahr 2022.

Quelle: bild.de