Wetter-Aussichten: Der Herbst grüßt mit reichlich Wind und Regen – In den kommenden Tagen sorgt das Tiefdruckgebiet Queenie aus Großbritannien für typisches Herbstwetter. Waren die ersten beiden Tage der Woche noch recht spätsommerlich mit angenehmen Temperaturen und Sonnenschein, so wird dies nun zeitnah weggeblasen.

Tief Queenie, das übrigens laut Deutschem Wetterdienst nichts mit dem Tod der Queen zu tun hat, sorgt am Mittwoch für eine markante Luftmassengrenze, die sich quer über Deutschland befindet. Aus Süden treffen dann die warmen Luftmassen auf die kalten von Tief Queenie. Dies sorgt dann für teils kräftige Gewitter aber vielerorts auch für ergiebigen Starkregen.

Teils unwetterartige Niederschlagsmengen

Zu erwarten sind diese in einem breiten Streifen, der sich von Ost nach West bewegt. Beginnend im südlichen Nordrhein-Westfalen, weiter in Richtung Hessen, über Thüringen bis nach Sachsen. Der DWD warnt hier sogar vor unwetterartigen Niederschlagsmengen.



Laut dem Meteorologen Dominik Jung vom Wetterdienst „Q.met“ könnten die kommenden Niederschläge an der Luftmassengrenze über Stunden hinweg abregnen, weshalb örtlich sogar bis zu 95 Liter Regen pro Quadratmeter fallen könnten. Ab Donnerstag dann wird es richtig herbstlich in Deutschland, sinken dann doch auch die Temperaturen und erreichen vielerorts nicht mal mehr die 20-Grad-Marke.

„Es wird richtig frisch werden. Der Herbst scheint sich langsam einzunisten.“

Hinzu kommen stürmischer Wind und weitere teils starke Regenfälle. Ab dem Wochenende könnte es dann auf den Alpen bis auf 1.300 Meter Schnee geben. Dominik Jung: „Es wird richtig frisch werden. Der Herbst scheint sich langsam einzunisten.“

