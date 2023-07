Wetter-Aussichten: Auf Sommersturm folgte Hitze-Wochenende – War der Juni noch beschaulich mit meist gemütlichem Sommerwetter, zeigt sich das Wetter zum Start in den Juli von seiner wilden Seite mit Wetter-Extremen. So gibt es in dieser Woche die volle Breitseite, beginnend am morgigen Mittwoch mit einem satten Sommersturm, der nicht nur Spitzenböen bis 90 km/h mit sich bringt, sondern auch Regen und Gewitter.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ sagte gegenüber „Bild“: „Erst ein schwerer Sommersturm und dann große Hitze, das Extremwetter dauert an. Selbst das Erreichen der 40-Grad-Marke kann am Wochenende nicht ganz ausgeschlossen werden.“ So wird auf das windige Wetter mit vielerorts milden Temperaturen folgend ab dem Wochenende die Hitzedüse angeworfen. Ab kommenden Freitag klettern bis zum Montag die Temperaturen vielerorts in Deutschland auf über 30 Grad.

Heiße #Luftmassen 🌡️ nähern sich bald wieder #Mitteleuropa! Dann geht das große Schwitzen wieder los! 🥵



🗺️ Mehr Wetterkarten unter: https://t.co/8KhJLyZ3bcpic.twitter.com/YHwh1rPOgg — Meteored | daswetter (@MeteoredDE) July 4, 2023

Besonders heiß wird es hierbei am Sonntag und Montag, wo verbreitet Temperaturen von 35 bis knapp 39 Grad erreicht werden. Diplom-Meteorologe Jung erläutert im „Bild“-Gespräch: „Die Hitzeblasen kommen direkt aus Nordafrika. Dort gab es 47 Grad, diese extreme Hitze schwappt nun auch zu uns. Wenn auch keine 47 Grad, aber Topwerte nahe 40 Grad sind drin.“

Dies bedeutet auch, dass uns vor allem in den Ballungsgebieten der Republik Tropennächte bevorstehen, in denen die Temperatur nachts über der 20-Grad-Marke kleben bleibt. Dominik Jung: „Die Hitze könnte uns am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag begleiten. Ab Dienstag deutet sich eine Abkühlung an. Diese geht allerdings mit schweren Gewittern einher. Wie viel kälter es danach werden könnte, ist allerdings noch unsicher.“

Am Wochenende wartet ein Hitzeintermezzo! Wahrscheinlich wird es ein kurzes, aber auch knackiges Ereignis. Vielerorts werden von Fr bis Mo Temperaturen von 28-36 Grad erwartet. Auch nachts kühlt es zumindest in Ballungsräumen und Städten kaum ab, sodass trop. Nächte anstehen. /V pic.twitter.com/R2totxhpGD — DWD (@DWD_presse) July 3, 2023

Klimatologe Dr. Karsten Brandt von „Donnerwetter.de“ zu der Wetterphase nach der kleinen Hitzewelle: „Mit Gewittern endet diese kurze Hitzewelle. Es ist nicht die große Hitzewelle, eher eine kurze drückende Hitze, bevor der Sommermonsun vom Atlantik wieder kühlt.“

