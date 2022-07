Wetter: Auf die Hitzewelle folgen Unwetter – Derzeit beschert uns Hoch Jürgen extreme Hitze. Und diese Hitzewelle rollt über ganz Deutschland hinweg bis hoch in den Norden. Glücklicherweise handelt es sich um staubtrockene Wüstenluft, was keine unerträgliche Schwüle aufkommen lässt.

So wird die Hitzespitze am heutigen Dienstag um die 16 Uhr erwartet. Danach bleiben die hohen Temperaturen für mehrere Stunden bestehen. Gegen 21 Uhr gehen dann erst die Temperaturen allmählich runter. Vielerorts wird es allerdings noch bis 23 Uhr dauern, bis die Temperaturen unter die 30-Grad-Marke rutschen. Dies bedeutet auch, dass uns heute eine warme Hochsommernacht bevorsteht.

Gewitter mit Unwetter-Potenzial ziehen auf

Doch so schnell die Hitze auch gekommen ist, so schnell verschwindet sie auch wieder, zumindest in einem Teil Deutschlands. Denn schon am morgigen Mittwoch folgen auf die Rekord-Temperaturen von bis zu 40 Grad einige Gewitter, örtlich auch Unwetter. Treffen wird es vor allem den Südwesten und Westen des Landes, wo Gewitter das Hitzebollwerk einbrechen lassen.

Zuvor wird es aber noch mal richtig warm, mit Temperaturen von 30 bis 39 Grad, wobei vor allem der Osten des Landes die höchsten Temperaturen abgekommen wird. Ab dem Nachmittag ziehen dann von Frankreich und der Schweiz die ersten Gewitter auf, wo im Verlauf örtlich auch Superzellen entstehen können – mit Starkregen und großem Hagelschlag.

Im Tagesverlauf ist es dann im Westen vorbei mit der großen Hitze. Am Donnerstag dann auch im Osten, nur im Süden bleibt es noch sehr warm.

Quelle: focus.de