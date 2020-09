Wetter am Wochenende: Meteorologen warnen vor Tief mit „Orkanpotenzial“ – Meteorologen warnen: Denn über dem Atlantik sammelt sich gerade ein schweres Sturmtief, das dem goldenen Herbst zum Wochenende hin ordentlich die Suppe versalzen könnte, da ohnehin Tiefdruckgebiete über Deutschland wandern. Ein Orkan ist demnach im Rahmen des Möglichen.

Mit dem Übergang zum Oktober ist mit einem Herbststurm zu rechnen, wie es auf „weather.com“ heißt. Demnach wird zudem ein Alpenföhn am Donnerstag zunehmen und am Freitag an Stärke noch zulegen. Hinzu kommt das Geschehen über dem Atlantik. Einer der Wetterexperten des Portals, Jan Schenk, erläutert: „Wir haben einen Jet über dem Nordatlantik und der schiebt die Tiefdruckgebiete nach Europa.“

Gemeint ist damit ein sogenannter Jetstream enorm starker Ausprägung. Erste Wettermodelle legen starke Tiefs nahe, bei denen es zu Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und 180 Stundenkilometern kommen könnte. Diese Tiefs könnten ab Freitag „Orkanpotenzial“ aufweisen, doch es seien mehrere Szenarien möglich. Auch ist unklar, wie stark sich ein etwaiger Sturm somit ausprägen könnte.

Am Freitagmorgen soll sich das Sturmtief vor der französischen Atlantikküste entwickeln. Dies prognostizierte auch Lars Dahlstrom, Experte bei „kachelmannwetter.com“. Der Meteorologe betonte, dass es sich über Westeuropa befinden werde. Damit wird es auch entscheidend für unser Wetter. Bereits für den Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst im Hochschwarzwald vor Sturmböen, ebenso wie auf dem Feldberg.

Am Freitag und Samstag ist in den Alpen mit einem Föhnsturm zu rechnen, in den Hochlagen sogar mit schweren Sturmböen und in exponierten Hochlagen drohen Orkanböen. Hinzu können gebietsweise heftige Regenfälle auftreten.

