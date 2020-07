Wetter: Der Sommer kommt am Wochenende in Teilen Deutschlands zurück – Das Wetter zeigt sich in Deutschland derzeit sehr wechselhaft. Die Prognose für das Wochenende stimmt jedoch zumindest mit Blick in den Süden optimistisch, ist dort doch an beiden Tagen mit viel Sonne zu rechnen.

Der Norden muss indes mit Wolken vorliebnehmen, während es im Nordwesten zeitweise auch zu Schauern kommen kann. In Richtung Nordsee frischt der Wind sogar soweit auf, dass es teilweise zu Sturmböen kommen kann.

"Es handelt sich aber eher um starke Regenschauer als um Gewitter“, erklärt Meteorologin Stefanie Scharping. „Unwetterartig wird es nicht."

Im brandenburgischen Frankfurt (Oder) darf man sich am Samstag auf Temperaturen von bis zu 28 Grad freuen. Im Norden bleibt es mit durchschnittlich rund 20 Grad eher kühl.

Am Sontag wird es im Osten dann heiß. So werden beispielsweise für Leipzig 28 Grad vorhergesagt. Auf Sylt geht man den Ruhetag bei frischen 19 Grad an, dem niedrigsten Wert in Deutschland.

Durch den Hochdruckeinfluss im Süden und dem Tiefdruck im Norden, kann es kurzzeitig zu Entlastungen des Druckes durch Regen kommen.

Scharping. Fasst zusammen: "Der Sommer kommt am Wochenende zurück, auch wenn der Nordwesten wechselhaft und kühler ist."

Mit durchschnittlich 19 bis 28 Grad sei die Temperatur am Wochenende im Vergleich zum Vorjahr nahezu exakt die gleiche. Signifikante Unterschiede zum Juli Beginn 2019 gebe es nicht, sei es doch lediglich minimal wärmer gewesen.

Quelle: t-online.de