Wetter: Am Wochenende bis zu 36 Grad möglich – Zum Wochenende soll sich der Sommer in Deutschland endgültig Bahn brechen. Wie vom Deutschen Wetterdienst prognostiziert, werde es mit jedem Tag wärmer, bis schließlich der Peak von 37 Grad erreicht ist. Bei Temperaturen um die 20 Grad rechnen die Experten in der Nacht zum Sonntag mit der ersten Tropennacht des Jahres.

Laut den Vorhersagen soll es aber nicht lange so heiß bleiben, weshalb wir es voraussichtlich nicht mit einer Hitzewelle im klassischen Sinne zu tun bekommen.

Im Südwesten des Landes darf man sich bereits am Dienstag auf Freibad-Temperaturen von 28 Grad und viel Sonnenschein freuen, während man es im Norden bei mäßigen 20 Grad noch mit wolkigem Himmel und einzelnen Schauern zu tun bekommt. Am Mittwoch setzt sich aber auch dort die Sonne durch und es wird angenehme 25 Grad warm.

Weiter südlich könnte am Mittwoch bereits die 30-Grad-Marke fallen, insbesondere am Oberrhein, wo es am wärmsten werden soll. An den Alpen kann es im Verlauf des Nachmittags noch zu Gewittern kommen.

Auch am Donnerstag besteht vom Alpenrand bis zum Bayerischen Wald die Gefahr von Schauern und teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen halten deutschlandweit Vortagesniveau.

Am Freitag werden im Norden maximal 27 Grad erwartet, sonst zwischen 28 und 32 Grad.

Während es sich am Samstag im Norden wieder um ein paar Grad abkühlt, pendeln sich die Temperaturen im Rest des Landes zwischen 29 und 35 Grad ein.

Entlang des Rheins und der Mosel werden lokal sogar bis zu 37 Grad erwartet.

Und auch am Sonntag bleibt es mit Temperaturen zwischen 27 bis 36 Grad in weiten Teilen Deutschlands heiß.