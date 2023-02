Wette gegen Profiboxer verloren: YouTuber macht sich nach hartem Punch in die Hose – Es gibt Menschen, denen will man nichts schuldig sein. Professionelle Boxer gehören eindeutig dazu, weshalb man von Wetten mit potenziell ungewissem Ausgang mit einem solchen absehen sollte. Der YouTuber Preston Lopez war nicht so weitsichtig und wettete mit dem in den sozialen Medien umtriebigen Kampfsportler Jake Paul um die nationale Meisterschaft im American College-Football.

Lopez war sich sicher, dass die Jungs von der TCU den Sieg davontragen würden, letzten Endes wurden die Horned Frogs mit einem Kantersieg der Georgia Bulldogs jedoch förmlich zerlegt und gingen mit 65:7 erbarmungslos unter.

„Wahrscheinlich eine der schlechtesten Wetten“, gab Lopez daraufhin zu, denn nun hatte sich Paul das Recht erworben, dem Verlierer einen Schlag zu verpassen.

Umgekehrt wäre es aber wohl auch langweilig.

Da Wettschulden nun einmal Ehrenschulden sind, reiste Lopez also nach Puerto Rico, wo Paul zu diesem Zeitpunkt für seinen bevorstehenden Kampf gegen Tommy Fury, den Halbbruder von Schwergewichts-Champion Tyson Fury, trainierte.

Nun mag Lopez in seiner Rolle als YouTuber noch so sehr so tun, als könne er sich darauf vorbereiten, letzten Endes trifft ihn der Punch in den Solarplxus dann aber doch so hart, dass er wie ein nasser Sack zu Boden geht und sogar die Kontrolle über seinen Körper ein Stück weit verliert.

„Oh, ich habe ein bisschen gekackt.“

Der sichtlich erschrockene Paul hakt noch einmal nach: „Hast du dich tatsächlich vollgeschissen?“ Lopez antwortet: „Es fühlt sich ein bisschen nass an.“

Die von Lopez daraufhin angebotene Umarmung lehnt der Profi-Boxer von daher wohl nicht aus mangelnden Respekt ab, einen Fistbump gibt es dann aber doch noch.

Während Lopez das Bad aufsucht, findet der 26-jährige Kampfsportler außerdem noch lobende Worte sein Opfer: „Der Junge ist verrückt, Bruder, aber ich respektiere ihn. Er ist aufgetaucht und hat es eingesteckt.“

Quelle: dailystar.co.uk