Wespennest entfernen: Was man dabei beachten muss – Wespennester können für Mieter oder Hausbesitzer lästig werden, wenn sich die Insekten am Haus oder im Garten ansiedeln. Obwohl Wespennester an sich für Menschen ungefährlich sind, verteidigen die Wespen ihr Nest, wenn sie sich bedroht fühlen, und können zustechen. Wespenstiche sind nicht nur schmerzhaft, sondern können auch für Allergiker lebensgefährlich sein. In solchen Fällen ist es ratsam, das Nest zu entfernen oder die Tiere in Ruhe zu lassen. Doch welche Aspekte sollten dabei beachtet werden?

Gesetzliche Bestimmungen zum Wespenschutz

Wespen stehen in Deutschland unter Naturschutz, und viele Arten sind besonders geschützt. Das unerlaubte Beschädigen, Zerstören oder Entfernen eines Wespennestes ohne vernünftigen Grund kann zu hohen Bußgeldern führen. Diese Regelung findet sich in § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) unter dem Titel "Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten".

Laut Satz 1 von Absatz 1 ist es nicht nur verboten, wild lebende Tiere von besonders geschützten Arten zu töten, sondern auch deren Entwicklungsformen aus der Natur zu entfernen oder zu zerstören. Und das ist auch gut so, Wespen spielen nämlich eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht, da sie viele Schädlinge fressen und gleichzeitig eine wichtige Nahrungsquelle für zahlreiche Vogelarten darstellen.

Genehmigung zur Entfernung des Wespennestes

Wenn das Vorhandensein eines Wespennestes eine Lebensgefahr darstellt, beispielsweise aufgrund einer Allergie, oder den Alltag stark beeinträchtigt, kann eine Genehmigung zur Entfernung des Nestes beantragt werden. Zuständig dafür sind das Landratsamt (Ordnungsamt), die Stadtverwaltung oder die entsprechende Naturschutzbehörde.

Der Antrag kann in der Regel formlos gestellt werden und sollte einen triftigen Grund sowie gegebenenfalls Fotos des Wespennestes enthalten. Erst nach Erteilung der Genehmigung darf das Wespennest entfernt werden.

Vorsicht bei der eigenständigen Entfernung eines Wespennestes

Wenn ein Wespennest tatsächlich stört und nicht über einen längeren Zeitraum toleriert werden kann, sollte es entfernt werden. Die eigenständige Entfernung eines aktiven Wespennestes kann jedoch eine echte Herausforderung darstellen. Die Zugänglichkeit, Größe des Nestes und die Anzahl der darin lebenden Wespen erschweren den Prozess erheblich. Die beste Zeit für die Entfernung ist normalerweise nachts oder bei kühleren Temperaturen, da die Insekten dann langsamer und weniger aktiv sind.

Es wird jedoch nicht empfohlen, ein Wespennest selbst zu entfernen. Privathaushalten fehlt oft die angemessene Schutzkleidung und die erforderliche Ausrüstung. Die Schutzkleidung deckt nur wenige Hautstellen ab, und die restlichen Öffnungen wie Ärmel sind normalerweise mit Gummizug verschlossen. Außerdem sollte auf grelle Farben bei der Schutzkleidung verzichtet werden.

Zudem kann eine fachliche Beratung helfen, die Wespenart zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Manche Wespenarten dürfen nur in Ausnahmefällen mit Gift oder Wespenschaum behandelt werden. Ein aufgegebenes Wespennest kann jedoch in der Regel eigenständig entfernt werden. Die besten Zeiten dafür sind der Herbst, der Winter oder ein Jahr später, da Wespen ihr Nest nur für eine Saison nutzen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob das Nest wirklich verlassen ist, sollte man vorher einen Fluchtweg freimachen und sich im Falle eines Angriffs schnell, ruhig und ohne ruckartige Bewegungen vom Nest entfernen.

In den meisten Fällen sollte das Wespennest von entsprechenden Fachleuten wie Schädlingsbekämpfern, Imkern oder Umweltschutzorganisationen entfernt werden. Zur Bekämpfung von Wespennestern werden chemische Mittel wie Wespenschaum oder -spray eingesetzt. Diese Insektizide und Gifte werden in die Öffnungen des Nestes eingebracht und töten die Wespen vollständig ab. Bei der Verwendung von Kontaktgiften sterben die Insekten nicht sofort, sondern die heimfliegenden Wespen nehmen das Gift auf und tragen es ins Nest, wodurch auch die anderen Wespen und die Königin vergiftet werden.

Eine Begasung ist nicht ratsam, da das Wespennest sehr leicht entflammbar ist und daher ein hohes Brandrisiko besteht. In jedem Fall sollte eine Expertise darüber entscheiden, ob die Wespen getötet werden dürfen.

Es ist empfehlenswert, das Wespennest von einer Fachperson in Schutzkleidung umsiedeln zu lassen, auch wenn dies möglicherweise etwas teurer ist. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen möglich, da manche Nester schwer zugänglich sind. Beim Umsiedeln werden die Arbeitswespen mit einem speziellen Gerät eingesaugt, das Nest wird anschließend entfernt und in einen Fangkasten gegeben. Danach werden die Wespen und der Nistkasten an einem Ort, der mindestens 4 Kilometer entfernt ist, wieder angebracht.

Wenn man eine professionelle Schädlingsbekämpfung mit der Entfernung des Wespennestes beauftragt, muss man mit Kosten ab 100 bis 150 Euro rechnen.

Die genauen Kosten können jedoch variieren. Faktoren, die die Kosten beeinflussen können, sind beispielsweise die Größe des Wespennestes, die Zugänglichkeit und die Dringlichkeit des Termins. Termine am Abend oder am Wochenende sind in der Regel teurer. In dringenden Fällen bieten einige Schädlingsbekämpfer auch einen Notdienst an, der etwas höhere Kosten verursacht.

Um seriöse Anbieter zu erkennen, ist es ratsam, einen Kostenvoranschlag anzufordern und gegebenenfalls mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen. Man sollte niemals dazu gedrängt werden, eine überhöhte Rechnung vor Ort in bar zu bezahlen.

Befindet sich das Wespennest in einer Mietwohnung, sollte man die Vermietung kontaktieren, da diese in der Regel die Kosten für die Beseitigung des Wespennestes trägt. Bei öffentlichen Spielplätzen, Krankenhäusern, Kindergärten und Altenheimen wird ein Wespennest auch als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und das Wohl der Menschen angesehen, daher kann die Feuerwehr beauftragt werden.

Quelle: tag24.de