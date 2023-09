Ursprünglich von Frederick Stanley im Jahr 1843 in New Britain, Connecticut gründete, hat sich das Unternehmen Stanley kontinuierlich weiterentwickelt. Zunächst spezialisierten sich die Stanley Werke noch auf die Produktion von Türbeschlägen und Scharnieren, doch das Produktportfolio hat sich seitdem erweitert. Während das Unternehmen 1854 mit der Produktion von Zollstöcken und 1857 mit Wasserwaagen begann, revolutionierte es im Jahr 1910 die Branche mit der Einführung der ersten Wasserwaage mit Libelle.

Technologische Fortschritte und globale Expansion

Stanley setzte seine Innovationskraft in den folgenden Jahrzehnten fort. In den 1930er Jahren präsentierte das Unternehmen neue Produkte wie Stahlbandmaße und Gebrauchsmesser, die heute als ikonisch für die Marke gelten. Darüber hinaus brachte Stanley Produkte wie den ersten elektrischen Tacker, den ersten automatischen Schraubendreher und den ersten Laser-Entfernungsmesser auf den Markt. Diese Innovationen haben Stanley zu einem führenden Hersteller von Maßbändern gemacht, und die Produkte des Unternehmens werden heute in mehr als 175 Ländern verkauft.

Die Qualität von Stanley-Produkten hat nicht nur Handwerker, sondern auch Institutionen wie die NASA überzeugt. Insbesondere das PowerLock-Band von Stanley fand seinen Weg in die Raumfahrt und war ein Teil der Apollo-11-Mission im Jahr 1969.

Produktvielfalt und kontinuierliche Verbesserung

Surch ständige Weiterentwicklung seiner Produktlinien stets auf dem neuesten Stand der Technologie, bietet Stanley mit einer breiten Palette von Hand- und Elektrowerkzeugen sowie Aufbewahrungslösungen eine umfassende Auswahl für unterschiedlichste Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich. Besonders hervorzuheben ist die Stanley FATMAX-Produktlinie, die die Marke weiterhin als Innovator im Werkzeugsegment etabliert.

Um die Qualität und Funktionalität seiner Produkte sicherzustellen, legt man im Hause Stanley großen Wert auf ständige Tests und Verbesserungen. Dies ist ein zentrales Element der Unternehmensphilosophie, die Stanley seit mehr als 180 Jahren zu einer der bekanntesten und besten Werkzeugmarken weltweit macht.