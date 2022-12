Wenn Fans zahlen: OnlyFans-Model verkauft ihre Telefonnummer – So nah und verbunden sie ihnen oft zu sein propagieren, sind die Stars und Sternchen auf OnlyFans ihren Abonnenten alles in allem doch so fern. Denn letzten Endes ist das Maß der Intimität eine Frage des Geldes, wie ein 23-jähriges Model aus Paris eindrucksvoll beweist.

Dieses hat nämlich verkündet, seine Telefonnummer an Fans herauszugeben, wenn diese bereit sind, im Gegenzug dafür 5.000 Dollar zu zahlen.

Laurie, die im Netz unter „Live with Laurie“ firmiert, spielt bei OnlyFans ganz oben mit und teilte kürzlich ein Foto, auf dem eine Karte mit einem QR-Code zu sehen war, die sie aus einer Tasche ihrer Jeanshose zieht.

Über dem Code ist zu lesen „Scanne dies, wenn du meine Nummer haben willst.“

Dazu schreibt Laurie: „Dem nächsten Kerl, der mich nach meiner Telefonnummer fragt, gebe ich diese Karte.“

Es folgen ein Link zu einer eigens eingerichteten Seite, die man mit dem QR-Code erreicht, und der Hinweis: „Für die kleine Summe von 5.000 Dollar kann dann jeder meine Telefonnummer haben.“

Mit einem lachenden Emoji fügte sie hinzu: „Danke für eure Stimmen.“

„LadBible“ zufolge ging das Bild rasch viral. Auf besagter Webseite heißt es:

„Diese Webseite ist für alle, die mich nach meiner Telefonnummer fragen. Jedes Mal, wenn ich in einen Nachtclub, eine Bar oder auf die Straße gehe, werde ich von Dutzenden von Jungs angesprochen. Sie fragen mich immer das Gleiche: Meine Telefonnummer. Auf Instagram habe ich Tausende von offenen Anfragen. Und ich werde wahrscheinlich nie auf eine antworten...“

„Aber heute ... biete ich dir diese einmalige Chance, mit mir in Kontakt zu treten, wann immer du willst.“

Laurie ist bekannt dafür, Lebensentscheidungen per Voting von ihren Fans treffen zu lassen, und so sei es auch zu dem 5.000-Dollar-Angebot gekommen. In einem vorherigen Posting hatte sie vier Optionen zur Wahl gestellt:

„Wenn ein Junge mich um meine Nummer bittet, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Ich gebe ihm meine Nummer

2. Ich gebe ihm eine gefälschte Nummer

3. Ich lehne ab und sage ihm, dass ich in einer Beziehung mit meinen Fans bin

4. Ich lasse ihn 5.000 Dollar zahlen.“

Option Vier ging als Sieger hervor.

Laurie dazu auf der Webseite: „Ich habe eine Umfrage gemacht. Und ihr habt entschieden, dass ich meine Telefonnummer für 5.000 Dollar an die Leute verkaufen soll, die es sich leisten können.“

Laurie ist dabei ausdrücklich bewusst, dass ihre Nummer für die meisten zu teuer sein dürfte – „auch wenn es das absolut wert ist“ – und lässt es sich von daher nicht nehmen, für ihre OnlyFans-Seite als günstigeren Weg, mit ihr in Kontakt zu treten, zu werben.

„Ich antworte dort immer auf meine Nachrichten.“

„Das ist eine gute Möglichkeit, mich kennenzulernen und in Verbindung zu bleiben. Und auch die nächste Entscheidung zu treffen, die mein Leben verändern wird.“

In einem Interview mit „Daily Star“ erklärt Laurie: „Ich überlasse es den Fans, die nächsten Umfragen zu wählen und bin gespannt, wohin das alles führt.“

Dank ihrer Fans hatte sie bereit ihren „toxischen Ex-Freund“ blockiert, ein nächtliches Foto-Shooting auf einem Tennisplatz gemacht und trotz ihrer Höhenangst einen Hubschrauberrundflug absolviert.

„Und ich habe sogar mein Praktikum gekündigt, das mich nicht erfüllt hat“.

Quellen: ladbible.com , dailystar.co.uk