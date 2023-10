Weniger Netto vom Lohn: Bald geht bei vielen weniger ein – Alljährlich kommt es zu einer Festlegung der Bemessungsgrenzen für Sozialabgaben. Für 2024 wird es so eine Erhöhung kommen – was für einige Bürger weniger Gehalt-Netto bedeutet. Ein entsprechender Entwurf für die Anpassung dieser sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen wurde vom Bundesarbeitsministerium vorgelegt.

Laut einem Artikel beim Verbraucherportal „Chip 365“ wird anhand dieser maßgeblichen Rechengrößen festgelegt, bis zu welchem Bruttolohn Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitnehmern zu entrichten sind. Es handelt sich dabei um Kennzeichen, für die es zu einer jährlichen neuen Festlegung kommt – bei der jetzigen Festlegung geht es also um die Zahlen für 2024. Dies erfolgt durch eine Fortschreibung der Werte für 2023 mit den Veränderungen der Bruttolöhne.

Dabei steht fest:

Ab 2024 sollen laut „Chip 365“ die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen angehoben werden. Beiträge bis zu einem Verdienst von 7.550 Euro monatlich (Westdeutschland) und 7.450 Euro (Ostdeutschland) sollen dabei in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der Arbeitslosenversicherung anfallen. Bis zu dieser neuen Grenze zahlt also Renten- und Arbeitslosenversicherung, wer mehr als die genannten Grenzwerte verdient.

Diese Grenzlinie lag bisher bei Beträgen von 7.300 beziehungsweise 7.100 Euro, wie das Verbraucherportal erklärt. Anders sieht es hingegen in der knappschaftlichen Rentenversicherung aus, hier soll es zu einer Festlegung der Beitragsbemessungsgrenzen von 9.300 Euro monatlich im Westen und 9.200 Euro pro Monat im Osten kommen. Derzeit liegen diese Werte laut „Chip 365“ noch bei 8.950 beziehungsweise 8.700 Euro.

Auch in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ändert sich etwas:

Hier soll die Beitragsbemessungsgrenze zum 1. Januar 2024 bundeseinheitlich auf einen Wert von monatlich 5.175 Euro steigen – die Grenze lag bisher bei 4.987,50 Euro. Wessen Verdienst also diese Grenze überschreitet, muss tiefer in die Tasche greifen. 2024 soll die Versicherungspflichtgrenze von 66.000 auf 69.300 Euro Jahreseinkommen erhöht werden. Wer also ein Einkommen hat, das über diesem Grenzwert liegt, kann sich privat krankenversichern.

Laut dem Entwurf sind die Rechengrößen stets „für ein Kalenderjahr vorzuschreiben“, sie werden demnach anhand einer festen Formel an die Lohnentwicklung des jeweiligen Vorjahres angepasst.

Quelle: chip.de